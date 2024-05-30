«Питерец.ру» отмечает, что БРИКС превратилось в мощную структуру, которая становится отличной альтернативой Западу. Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка стали серьезными игроками в современном мире. В 2024 году к БРИКС присоединились еще 5 стран.

Однако расширение этого объединения продолжается. Теперь в BRIKS может вступить еще и Таиланд. Правительство этой страны уже утвердилось в намерении примкнуть к организации и подготовило соответствующий документ.

Благодаря сотрудничеству с Россией и ее партнерами, Таиланд надеется укрепить свои позиции на международной арене, что очень важно в условиях, когда наступает новый мировой порядок. Таиланд также желает улучшить торговлю, финансовую сферу и энергетическую безопасность.