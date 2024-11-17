Баскетбольный «Зенит» обыграл МБА-МАИ с разницей в 21 очко, а ПБК ЦСКА разгромил «Астану» с преимуществом в 60 очков

Очередные матчи «Зенита» и ЦСКА в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ показали, сколь велика разница между фаворитами и прочими клубами. Сначала петербуржцы без труда обыграли в Москве МБА-МАИ со счётом 89:68, а в субботу ЦСКА в «Мегаспорте» растерзал «Астану» – 110:50. «Питерец.ру» первым делом отмечает отличившихся в победе команды Хавьера Паскуаля в столице.

Главный тренер «Зенита» выпустил в стартовой пятёрке двух россиян – Сергея Карасёва и Андрея Воронцевича, компанию которым составили Трент Фрейзер, Дуэйн Бэйкон и Винс Хантер. Стартовая четверть завершилась с перевесом «Зенита» в 9 очков, хотя плеймейкер МБА-МАИ Макар Коновалов очень старался, попав несколько бросков. Вторая четверть ознаменовалась рывком хозяев паркета 9:0, но

«Зенит» не собирался выпускать нити игры. После равной борьбы в третьем отрезке встречи на четвёртую четверть у игроков МБА-МАИ просто не было сил, и петербуржцы победили «+21». Так «Зенит» выиграл уже седьмой матч подряд в Единой Лиге ВТБ.

ЦСКА просто уничтожил «Астану», забив сопернику 110 очков, а пропустив всего 50. Лучшими по результативности в составе победителей стали Каспер Уэйр (24 очка), Алекса Аврамович (18 очков) и Антон Астапкович (16 очков).