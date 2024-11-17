ента новостей

02:02
Баскетбольный «Зенит» обыграл МБА-МАИ с разницей в 21 очко, а ПБК ЦСКА разгромил «Астану» с преимуществом в 60 очков
21:33
Гандбольный «Зенит» победил «Чеховских медведей» с преимуществом в 2 мяча в матче SEHA – Gazprom League
15:37
В Ленобласти 40-летний пешеход погиб на трассе «Парголово-Огоньки»
15:31
Трагически погиб 39-летний солист балета Мариинского театра Владимир Шкляров, в 2020 году получивший звание заслуженного артиста России
15:30
На трассе «Скандинавия» пешеход погиб после наезда трех автомобилей
15:23
На трассе "Комсомольское - Приозерск" иномарка вылетела в кювет. Погиб пассажир
15:17
На улице Савушкина поймали подозреваемого в нападении на фармацевта в аптеке
15:10
На улице Марата задержали подозреваемого в поножовщине
09:43
Власти разберутся с Ютубом
09:03
Медведи пока еще бодрствуют
02:54
«Зенит» проиграл «Фенербахче» со счётом 1:2 в товарищеском матче: тренером турецкого клуба является Жозе Моуриньо
23:35
СКА в овертайме проиграл «Ак Барсу»: автором победной шайбы для команды Анвара Гатиятуллина стал Кирилл Семёнов
19:41
На участке реконструкции КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекроют полосу движения
19:28
Падения рождаемости не произошло
19:05
Немцы налаживают мосты?
14:56
Под Лугой иномарка стокнулась со школьным автобусом. Пострадали четыре человека
14:51
В Смольном обсудили реализацию проекта «Санкт‑Петербург Марина»
14:38
В ТЮЗе пройдет IV Межрегиональный детский театральный фестиваль «Б’АРТ’О»
13:24
В нескольких регионах России ограничат майнинг криптовалют
10:41
В Петербурге поймали студента колледжа, подрабатывавшего курьером мошенников
10:35
В Ленобалсти водитель «Chevrolet NIVA» скончался после столкновения с припаркованным «ГАЗ Соболь»
10:28
В Петербурге выявили схему с трудоустройством «мертвых душ» и фиктивными контрактами с Министерством обороны РФ
10:11
В Петербурге рецидивист порезал ножницами супругу
10:05
В СПб задержали белоруса
09:59
В Петербурге поймали 16-летнего курьера мошенников из Новосибирска, обманувшего 86-летнюю пенсионерку
09:47
В Горелово задержали «гадалку», обокравшую пенсионерку из Красносельского района
09:36
Законопроект о спецсчетах для выплат иноагентам внесли в Госдуму
09:32
в Мариинском дворце юным петербуржцам вручили паспорта
09:27
На Ладожском мосту перекроют одну полосу в направлении Мурманска
09:22
Репетиторы возвращаются в школы
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» обыграл МБА-МАИ с разницей в 21 очко, а ПБК ЦСКА разгромил «Астану» с преимуществом в 60 очков

Баскетбольный «Зенит» обыграл МБА-МАИ с разницей в 21 очко, а ПБК ЦСКА разгромил «Астану» с преимуществом в 60 очков

0
10
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
В матче «сине-бело-голубых» с МБА-МАИ 26 очков набрал Дуэйн Бэйкон.

Очередные матчи «Зенита» и ЦСКА в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ показали, сколь велика разница между фаворитами и прочими клубами. Сначала петербуржцы без труда обыграли в Москве МБА-МАИ со счётом 89:68, а в субботу ЦСКА в «Мегаспорте» растерзал «Астану» – 110:50. «Питерец.ру» первым делом отмечает отличившихся в победе команды Хавьера Паскуаля в столице.

Главный тренер «Зенита» выпустил в стартовой пятёрке двух россиян – Сергея Карасёва и Андрея Воронцевича, компанию которым составили Трент Фрейзер, Дуэйн Бэйкон и Винс Хантер. Стартовая четверть завершилась с перевесом «Зенита» в 9 очков, хотя плеймейкер МБА-МАИ Макар Коновалов очень старался, попав несколько бросков. Вторая четверть ознаменовалась рывком хозяев паркета 9:0, но 

«Зенит» не собирался выпускать нити игры. После равной борьбы в третьем отрезке встречи на четвёртую четверть у игроков МБА-МАИ просто не было сил, и петербуржцы победили «+21». Так «Зенит» выиграл уже седьмой матч подряд в Единой Лиге ВТБ.

ЦСКА просто уничтожил «Астану», забив сопернику 110 очков, а пропустив всего 50. Лучшими по результативности в составе победителей стали Каспер Уэйр (24 очка), Алекса Аврамович (18 очков) и Антон Астапкович (16 очков).

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-09-2024, 03:15
Баскетбольный «Зенит» начал новый сезон, огорчив своего бывшего тренера Василия Карасёва – 103:75 в матче с МБА
11-05-2024, 02:45
Баскетбольный «Зенит» с разницей в 14 очков проиграл в Москве ЦСКА и уступает в полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ со счётом 1–2
13-10-2024, 23:31
Баскетбольный «Зенит» потерпел поражение от ЦСКА со счётом 77:83, в составе петербуржцев 19 очков набрал Бэйкон, по 13 – Пойтресс и Мун
17-05-2024, 02:03
Трент Фрейзер стал самым результативным игроком матча, в котором «Зенит» проиграл ЦСКА с разницей «-16»
3-04-2024, 18:00
Баскетбольный «Зенит» после победы над ЦСКА выиграл и у «Енисея»
11-11-2024, 00:34
Единая Лига ВТБ: «Зенит» победил «Автодор» в Саратове «+4» во многом благодаря 25 очкам Бэйкона, а ЦСКА в Казани одолел УНИКС

Происшествия на дорогах

0
161
Вчера, 15:37
В Ленобласти 40-летний пешеход погиб на трассе «Парголово-Огоньки»
0
82
Вчера, 15:30
На трассе «Скандинавия» пешеход погиб после наезда трех автомобилей
0
81
Вчера, 15:23
На трассе "Комсомольское - Приозерск" иномарка вылетела в кювет. Погиб пассажир
0
131
15-11-2024, 14:56
Под Лугой иномарка стокнулась со школьным автобусом. Пострадали четыре человека
Наверх