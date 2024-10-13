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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» потерпел поражение от ЦСКА со счётом 77:83, в составе петербуржцев 19 очков набрал Бэйкон, по 13 – Пойтресс и Мун

Баскетбольный «Зенит» потерпел поражение от ЦСКА со счётом 77:83, в составе петербуржцев 19 очков набрал Бэйкон, по 13 – Пойтресс и Мун

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33
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
bc-zenit.com
Московские армейцы выиграли стартовую четверть с перевесом в 8 очков и довели матч до победы.

В воскресенье в московском «Мегаспорте» состоялся матч регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». «Питерец.ру» напоминает турнирный путь обеих команд в нынешнем сезоне: ЦСКА стартовал в «регулярке» с четырёх побед подряд (над УНИКСом, «Уралмашем», «Енисеем» и «Астаной»), после чего неожиданно проиграл в Нижнем Новгороде. «Зенит» из шести проведённых встреч выиграл пять, не сумев победить лишь «Локомотив-Кубань».

Главный тренер «Зенита» Хавьер (клубный сайт петербургского клуба стал называть его «Чави») Паскуаль выпустил стартовую пятёрку, целиком состоящую из легионеров: Фрейзер, Мун, Бэйкон, Спеллмен и Хантер. Но и у москвичей российский баскетболист в квинтете начинавших матч игроков был только один – Никита Курбанов, которому недавно исполнилось 38 лет.

Армейцы уверенно выиграли стартовую четверть (22:14). Затем эффектно включились в игру со скамейки у гостей Пойтресс и Жбанов, но к большому перерыву преимущество ЦСКА в счёте составляло 5 очков. Третья четверть протекала в равной борьбе, а в четвёртой Хантер впервые вывел «Зенит» вперёд. Однако хозяева паркета сумели вновь захватить лидерство и победили со счётом 83:77. Самым результативным в составе «Зенита» стал Бэйкон – 19 очков.

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