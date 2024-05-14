ента новостей

02:50
Центровой «Зенита» Винс Хантер набрал 21 очко в победном для петербургского клуба матче с ЦСКА в Москве
02:26
«Ленинградец» проиграл дома «Химкам» со счётом 1:3, победный гол забил Аршак Корян
18:45
В Новой Ладоге пройдет фестиваль «Корюшка идёт!»
18:38
На КАД на дамбе водитель «ВАЗа» погиб в ДТП
15:28
В Шушарах задержали подозреваемого в убийстве и расчленении своей 66-летней матери
15:02
Изменение трамвайного маршрута № 58
14:51
В Петербурге наградили многодетных родителей
14:15
В Петербурге нарушителей закона о курортном сборе будут штрафовать
13:36
Мошенники могут взломать ваше устройство через Wi-Fi-роутер
12:59
В Минцифры анонсировали новый законопроект, регулирующий работу маркетплейсов
12:46
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении блокадницы
12:38
В Петербурге открывается музей, созданный в коллаборации с искусственным интеллектом
12:32
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на Кременчугской улице
12:24
Конфликт в ночном клубе на Казанской улице закончился поножовщиной
12:18
В Петербурге задержали подозреваемого в жестоком избиении прохожего на Гражданском проспекте
12:06
В Петербурге задержали наркосбытчиков
09:44
Поиск работы усилился
09:17
Ликвидацию колейности на трассе «Сортавала» перенесли на 19 мая
08:51
Почему сняли Шойгу?
12:00
В Ленобласти водитель «Шевроле-Лачетти» погиб в лобовом ДТП с грузовиком
11:19
В Приморском районе пенсионерка продала квартиру и перевела мошенникам более 20 млн рублей
10:39
В Ленобласти автомобиль с пятью пьяными подростками упал в реку. Выплыли двое
02:08
Пятое место заняла петербургская команда «СШ по шахматам и шашкам – 1» на командном чемпионате России в Сочи
01:45
Катастрофа: «Зенит» проиграл дома ЦСКА, и теперь лидером чемпионата РПЛ стало «Динамо», победившее «Балтику»
14:15
В Петербурге мужчина протаранил стоящие автомобили и врезался в дерево. Пострадал водитель и его 11-летний сын
14:09
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге автомобиля под Тайцами
14:04
В Петербурге задержали мужчину осквернившего государственный флаг
07:06
Отважных дагестанцев наградят
07:02
Мишустин ожидаемо сохранил пост
03:05
Спортклуб «КПРФ» стал победителем командного чемпионата России в Сочи, а петербургская «СШ по шахматам и шашкам» финишировала седьмой
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Центровой «Зенита» Винс Хантер набрал 21 очко в победном для петербургского клуба матче с ЦСКА в Москве

Центровой «Зенита» Винс Хантер набрал 21 очко в победном для петербургского клуба матче с ЦСКА в Москве

0
4
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
bc-zenit.com
Счёт в полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ сравнялся и стал 2–2.

«Питерец.ру» напоминает, как развивалась серия между баскетбольным «Зенитом» и ЦСКА в полуфинале плей-офф Единой Лиги ВТБ. 5 мая «сине-бело-голубые» были просто разгромлены столичными армейцами на своём паркете с разницей «-15» (по 18 очков тогда в составе москвичей набрали армейские французы Ливио Жан-Шарль и Амат М'Бай). Во втором петербургском матче «Зенит» сумел победить со счётом 93:81 (Сергей Карасёв набрал 22 очка), и серия переехала в Москву. В третьей игре, проходившей в «Мегаспорте», защита ЦСКА сумела нейтрализовать петербургскую атаку, позволив «Зениту» наскрести всего 61 очко за 40 минут игрового времени.

Проиграй команда Хавьера Паскуаля и в воскресенье, и счёт в этой серии по меркам НБА становился едва ли не катастрофическим (1–3). «Зенит» сумел с первых минут навязать сильному сопернику свою игру, и это не замедлило сказаться на результате первой четверти – 23:15 в пользу гостей. В дальнейшем все попытки москвичей догнать и перегнать «Зенит» успеха не имели: матч завершился со счётом 91:73 (сразу прибавка в 30 очков в атаке по сравнении с игрой № 3!), и серия продолжится в Санкт-Петербурге 16 мая.

Лучшим по результативности у победителей стал Винс Хантер (на фото), набравший 21 очко.



Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-04-2024, 18:00
Баскетбольный «Зенит» после победы над ЦСКА выиграл и у «Енисея»
7-05-2023, 20:08
Баскетбольный ЦСКА достойно ответил «Зениту», разгромив команду Хавьера Паскуаля с разницей в 24 очков и сравняв счёт в серии за бронзу Единой Лиги ВТБ
8-04-2023, 23:02
Баскетбольный «Зенит» прошёл клуб МБА в первом раунде плей-офф Единой Лиги ВТБ
28-01-2024, 00:03
Баскетбольный «Зенит» разгромил «Руну» с разницей в 31 очко, но ощущения от неудачного регулярного сезона – 2023/2024 это не меняет
29-05-2021, 16:17
Баскетбольный «Зенит» завершил сезон поражением в полуфинале плей-офф Единой Лиги ВТБ
28-10-2023, 23:18
Баскетбольный «Зенит» с трудом обыграл «Енисей» с разницей в 3 очка, хотя Джеремайя Мартин набрал 27 очков

Происшествия на дорогах

0
104
Вчера, 18:38
На КАД на дамбе водитель «ВАЗа» погиб в ДТП
0
176
12-05-2024, 12:00
В Ленобласти водитель «Шевроле-Лачетти» погиб в лобовом ДТП с грузовиком
0
186
12-05-2024, 10:39
В Ленобласти автомобиль с пятью пьяными подростками упал в реку. Выплыли двое
0
249
11-05-2024, 14:15
В Петербурге мужчина протаранил стоящие автомобили и врезался в дерево. Пострадал водитель и его 11-летний сын
Наверх