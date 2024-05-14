Центровой «Зенита» Винс Хантер набрал 21 очко в победном для петербургского клуба матче с ЦСКА в Москве

«Питерец.ру» напоминает, как развивалась серия между баскетбольным «Зенитом» и ЦСКА в полуфинале плей-офф Единой Лиги ВТБ. 5 мая «сине-бело-голубые» были просто разгромлены столичными армейцами на своём паркете с разницей «-15» (по 18 очков тогда в составе москвичей набрали армейские французы Ливио Жан-Шарль и Амат М'Бай). Во втором петербургском матче «Зенит» сумел победить со счётом 93:81 (Сергей Карасёв набрал 22 очка), и серия переехала в Москву. В третьей игре, проходившей в «Мегаспорте», защита ЦСКА сумела нейтрализовать петербургскую атаку, позволив «Зениту» наскрести всего 61 очко за 40 минут игрового времени.

Проиграй команда Хавьера Паскуаля и в воскресенье, и счёт в этой серии по меркам НБА становился едва ли не катастрофическим (1–3). «Зенит» сумел с первых минут навязать сильному сопернику свою игру, и это не замедлило сказаться на результате первой четверти – 23:15 в пользу гостей. В дальнейшем все попытки москвичей догнать и перегнать «Зенит» успеха не имели: матч завершился со счётом 91:73 (сразу прибавка в 30 очков в атаке по сравнении с игрой № 3!), и серия продолжится в Санкт-Петербурге 16 мая.

Лучшим по результативности у победителей стал Винс Хантер (на фото), набравший 21 очко.







