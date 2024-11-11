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Питерец.ру » Спорт » Единая Лига ВТБ: «Зенит» победил «Автодор» в Саратове «+4» во многом благодаря 25 очкам Бэйкона, а ЦСКА в Казани одолел УНИКС

Единая Лига ВТБ: «Зенит» победил «Автодор» в Саратове «+4» во многом благодаря 25 очкам Бэйкона, а ЦСКА в Казани одолел УНИКС

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
bc-zenit.com
В казанском матче 20 очков набрал московский армеец Тримбл.

«Питерец.ру» рад очередной победе баскетбольного «Зенита» в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ. Коллектив Хавьера Паскуаля свой очередной матч проводил в Саратове с местным «Автодором». И уже в первой четверти «сине-бело-голубые» сделали серьёзную заявку на победу, выиграв стартовый отрезок встречи с разницей в 14 очков – 34:20. Но саратовский нигериец Калеб Агада, недавно сотворивший триппл-дабл, повёл «Автодор» в погоню за фаворитом: вторая четверть завершилась в пользу хозяев паркета – 25:16 и 50:45 в пользу «Зенита» к большому перерыву. Интересная деталь: в стартовой пятёрке «Зенита» на этот раз появились сразу два россиянина – не только Сергей Карасёв, но и ветеран Андрей Воронцевич.

В третьей четверти «Автодор» предельным напряжением сил сумел догнать петербуржцев, после чего «Зенит» снова оторвался на 9 очков. Четвёртая четверть началась со счёта 71:61 в пользу гостей. Душан Беслач и Джамал Джонс забросили очень важные броски, и дистанция между командами вновь сократилась. Но «Зенит» сумел победить, итоговый счёт – 88:84. Лучшую результативность в составе обеих команд показал Дуэйн Бэйкон, набравший 25 очков, Агада сделал дабл-дабл (19 очков и 10 передач).

УНИКС проиграл ЦСКА со счётом 73:80.


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