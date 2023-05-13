Каспер Уэйр приговорил «Зенит» в концовке, и счёт в «бронзовой» серии Единой Лиги ВТБ стал 3–1 в пользу ЦСКА

«Питерец.ру» подозревает, что после довольно обидного поражения, которое баскетбольный «Зенит» потерпел 12 мая в четвёртом матче серии с ЦСКА, серия может вскоре завершиться. А потому что все козыри теперь – у армейцев Москвы: 3–1 в серии и следующий матч на своей площадке.

Равная борьба до большого перерыва – и неудачная игра «Зенита» в третьей четверти – всё началось с рывка ЦСКА 10:0. Однако команде Хавьера Паскуаля удалось навязать борьбу, и погоня увенчалась промежуточным успехом. Проигрывавший «Зенит» в четвёртом отрезке встречи смог вырваться вперёд, но всё решилось в концовке, и финал был разочаровывающим.

За минуту до сирены счёт был равным – 70:70 (при этом важнейший дальний бросок реализовал у «Зенита» Тома Эртель). Но здесь случился индивидуальный «перформанс» Каспера Уэйра. Армейский американец словно включил «режим Майкла Джордана»: издевательский бросок из-под кольца, дальнее попадание через руки Эртеля – и ЦСКА получил необходимый для победы отрыв. Именно Уэйр стал героем концовки, а вот Дмитрий Кулагин не попал спасительный бросок «на овертайм», итоговый счёт – 77:72 в пользу ЦСКА.

Именно Уэйр (19 очков) и Кулагин (18 очков) стали самыми результативными игроками матча.