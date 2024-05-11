Баскетбольный «Зенит» с разницей в 14 очков проиграл в Москве ЦСКА и уступает в полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ со счётом 1–2

«Питерец.ру» продолжает наблюдать за полуфинальной серией Лиги ВТБ между «Зенитом» и столичным ЦСКА. Вторая игра завершилась в пользу коллектива Хавьера Паскуля: петербуржцы выиграли стартовую четверть с преимуществом в 9 очков и довели матч до победы, итоговый счёт – 93:81. Отлично сыграл Сергей Карасёв – 22 очка (7 точных бросков с игры из 8 попыток, включая пять трёхочковых с точностью 100 %). «Двадцатник» забил армейцам Трент Фрейзер, который бросал из-за дуги с точностью 50 %. Французский разыгрывающий «сине-бело-голубых» Тома Эртель едва не сделал дабл-дабл, набрав 14 очков и раздав партнёрам по команде 9 передач.

А вот пятничный матч в «Мегаспорте» не задался для гостей уже со стартового отрезка: москвичи выиграли первую четверть с разгромным счётом 22:7. Ход борьбы не поменялся до большого перерыва: ЦСКА по итогам второй четверти вёл «+12». Провалил петербургский клуб и ключевую третью четверть, набрав в ней всего 9 очков. При такой игре в атаке рассчитывать на победу над ЦСКА в гостях «Зенит» просто не мог: встреча завершилась со счётом 75:61 в пользу хозяев паркета. Рубеж в 10 очков в составе проигравших перешагнули трое – Винс Хантер (13 очков), Тома Эртель (12 очков) и Сергей Карасёв (11 очков).