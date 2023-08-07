Поражение «Зенита» от «Динамо» со счётом 2:3 отбросило команду Сергея Семака на немыслимое для действующего чемпиона Росси 6-е место

«Питерец.ру» предполагает, что поражение «Зенита» от «Динамо» на своём поле обогатило букмекеров. Ведь даже ставка на два динамовских гола принесла счастливчикам хорошую прибавку к зарплате.

Зенитовские болельщики со стажем помнят последний домашний проигрыш «Динамо»: та игра, состоявшаяся на «Петровском» 11 мая 2014 года, была остановлена из-за беспорядков на трибунах (2:4 превратились в технические 0:3). На этот раз «Зенит» дважды пропустил уже в первом тайме: Константин Тюкавин открыл счёт уже на 2-й минуте, а затем буквально расправился с Ренаном и Кержаковым на 33-й. При счёте 1:0 в свою пользу динамовцы забили ещё, но … в свои ворота: парагваец Бальбуэна огорчил Шунина.

Сплоховал Вальбуэна и на 90-й минуте, когда «Зенит» смог сравнять счёт. Гол забил Сергеев, а в этой атаке поучаствовал появившийся после перерыва на поле Вендел. Но 2:2 на 90-й минуте оказались лишь прологом к финальной драме для «Зенита» и сказке для «Динамо». Сначала Барриос схлопотал красную карточку и внёс сумятицу в тактические построения «сине-бело-голубых». Расплата была быстрой: Лаксальт и Грулёв соорудили победный для москвичей гол – 2:3 и «Зенит» очутился на 6-м месте.

13 августа «Зенит» играет с «Факелом».