«Ленинградец» Сергея Кирьякова проиграл в 9-м туре ФНЛ махачкалинскому «Динамо», которое тренирует Курбан Бердыев

Матчу «Ленинградца» и «Динамо» из Махачкалы предшествовало шоу, одним из героев которого стал не нуждающийся в представлении Борис Рапопорт, подписывавший свою книгу «Наш дель Боске».

До матча команда Курбана Бердыева опережала «Ленинградец» всего на 2 очка, и тем обиднее, что эта гостевая победа позволила динамовцам занять 4-е «стыковое» место по итогам тура. А начиналось всё для хозяев «Петровского» просто замечательно: «Ленинградец» повёл в счёте уже на 5-й минуте после автогола гостей, и сразу же бомбардир Михаил Маркин мог удвоить преимущество и, возможно, даже снять вопрос о победителе.

Но Маркин не забил, а вот Никита Глушков в середине первого тайма счёт сравнял. Во втором тайме был момент и у Маркина, и у «Динамо», но игра катилась к ничьей. Гром для «Ленинградца» грянул на 89-й минуте, когда африканский легионер «Динамо» Касинтура принёс гостям победу со счётом 2:1.