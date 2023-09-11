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Питерец.ру » Спорт » «Ленинградец» Сергея Кирьякова проиграл в 9-м туре ФНЛ махачкалинскому «Динамо», которое тренирует Курбан Бердыев

«Ленинградец» Сергея Кирьякова проиграл в 9-м туре ФНЛ махачкалинскому «Динамо», которое тренирует Курбан Бердыев

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Всё решил обидный гол в концовке, забитый Эгашем Касинтурой из Анголы.

Матчу «Ленинградца» и «Динамо» из Махачкалы предшествовало шоу, одним из героев которого стал не нуждающийся в представлении Борис Рапопорт, подписывавший свою книгу «Наш дель Боске».

До матча команда Курбана Бердыева опережала «Ленинградец» всего на 2 очка, и тем обиднее, что эта гостевая победа позволила динамовцам занять 4-е «стыковое» место по итогам тура. А начиналось всё для хозяев «Петровского» просто замечательно: «Ленинградец» повёл в счёте уже на 5-й минуте после автогола гостей, и сразу же бомбардир Михаил Маркин мог удвоить преимущество и, возможно, даже снять вопрос о победителе.

Но Маркин не забил, а вот Никита Глушков в середине первого тайма счёт сравнял. Во втором тайме был момент и у Маркина, и у «Динамо», но игра катилась к ничьей. Гром для «Ленинградца» грянул на 89-й минуте, когда африканский легионер «Динамо» Касинтура принёс гостям победу со счётом 2:1.

Теперь коллектив Сергея Кирьякова по очкам делит 13–15 места с наконец-то впервые проигравшим в 9-м туре «Черноморцем» из Новороссийска и тульским «Арсеналом» (у всех команд – по 10 очков). «Питерец.ру» приглашает любителей футбола поддержать «Ленинградец» 17 сентября на матче с «Волгарём» (Астрахань), начало – в 18:00.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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