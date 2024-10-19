РПЛ: «Спартак» разгромлен «Краснодаром», дубль Бакаева помог «Химкам» победить «Локомотив», а «Ростов» спасся в Нижнем Новгороде благодаря пенальти

По-разному сыграли в этом туре преследователи «Зенита» в чемпионате России по футболу. «Краснодар» в Москве быстро открыл счёт, забив «Спартаку» усилиями Кевина Ленини уже на 8-й минуте. Добил «красно-белых» классический «гол в раздевалку» от Виктора Са: спартаковский голкипер Александр Максименко пытался спасти свою команду, но лишь зацепил летящий в створ ворот мяч. В компенсированное ко второму тайму время спартаковцы ещё и забили в свои ворота, потерпев третье поражение в сезоне – 2024/2025 (ранее обыграть «Спартак» удалось «Оренбургу»и «Локомотиву»). «Краснодар» набрал 30 очков и возглавил таблицу РПЛ, поскольку ещё в одной встрече 12-го тура произошла неожиданность.

Зелимхан Бакаев стал главным героем сенсационной победы «Химок» над «Локомотивом». После не слишком зрелищного первого тайма «Химки» открыли счёт на 54-й минуте: начал комбинацию Георгий Джикия, затем Антон Заболотный вступил в борьбу с защитниками железнодорожников, а точный удар по воротам Лантратова нанёс Бакаев. Не успел «Локомотив» свыкнуться с ролью отыгрывающейся команды, как Бакаев забил снова.

В Нижнем Новгороде «Пари НН» повёл в счёте после гола Царукяна на 75-й минуте, но пенальти в концовке помог «Ростову» вырвать ничью.



