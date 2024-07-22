Деян Станкович с поражения дебютировал на посту главного тренера «Спартака», проигравшего в Оренбурге со счётом 0:2

«Питерец.ру» не ожидал счёта 2:0 в игре стартового тура чемпионата России по футболу «Оренбург» – «Спартак». Торсида «красно-белых» возлагала определённые надежды на нового главного тренера столичной команды – 45-летнего серба Деяна Станковича. Представлять Станковича любителям футбола не нужно: он приобрёл известность, выступая за римский «Лацио» и миланский «Интер». Станкович забивал на чемпионата мира ещё в прошлом веке, в итоге проведя более ста матчей за сборные Югославии, Сербии и Черногории и Сербии (вот так менялась карта Европы во времена его карьеры игрока!). В качестве главного тренера Станкович работал с «Црвеной Звездой», «Сампдорией» и «Ференцварошем».

В стартовом составе москвичей в Оренбурге появился Александр Соболев. Но никто из спартаковцев, включая Соболева, забить Николаю Сысуеву не сумел. Счёт на 62-й минуте открыл аргентинский парагваец Матиас Перес, а ещё через пять минут голкипер «Спартака» Александр Максименко допустил результативную ошибку, позволившую турку Эмирджану Гюрлюку удвоить преимущество «Оренбурга». Явно не такого старта ждали многочисленные поклонники «Спартака» по всей стране.

Антон Заболотный забил за «Химки», сыгравшие вничью с махачкалинским «Динамо» (счёт – 1:1).







