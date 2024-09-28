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Питерец.ру » Спорт » «Локомотив» победил «Спартак» со счётом 3:1 в 10-м туре РПЛ, дубль сделал Илья Самошников

«Локомотив» победил «Спартак» со счётом 3:1 в 10-м туре РПЛ, дубль сделал Илья Самошников

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Ранее Самошников уже дважды забил в чемпионате России по футболу – 2024/2025.

Прямо сейчас начинается матч «Краснодара» и «Зенита», а «Питерец.ру» подводит итоги другой важной игры 10-го тура российского футбольного первенства, в которой «Локомотив» уверенно переиграл «Спартак». После победы над «красно-белыми» в апреле 2022 года (единственный мяч тогда забил не вписавшийся впоследствии в состав «Зенита» Вильсон Изидор) железнодорожникам в дальнейшем не слишком везло в матчах со спартаковцами.

Всё изменилось сегодня, и первым шагом к важной победе над принципиальным соперником стал гол Ильи Самошникова уже на 7-й минуте. «Локомотив» сумел быстро открыть счёт благодаря быстрой атаке, завершившейся точным ударом Самошникова после паса Сергея Пиняева. Вскоре Артём Карпукас «привёз» пенальти в ворота «Локомотива»: голкипер железнодорожников Илья Лантратов вряд ли имел шансы парировать удар Барко с «точки» – 1:1 на 16-й минуте.

В эпизоде со вторым голом «Локомотива» в ворота Максименко большую роль сыграл Александр Сильянов. А забил снова Самошников, которому ассистировал исправившийся Карпукас – 2:1 в пользу команды Михаила Галактионова после первого тайма. Итоговый счёт 3:1 установил на 58-й минте Дмитрий Воробьёв. Сплоховал в момент третьего гола в спартаковские ворота Срджан Бабич.

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