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Питерец.ру » Спорт » «Ленинградец» упустил победу в матче с курским «Авангардом» и теперь отстаёт от лидирующего в группе «Золото» второй лиги «Челябинска» на 9 очков

«Ленинградец» упустил победу в матче с курским «Авангардом» и теперь отстаёт от лидирующего в группе «Золото» второй лиги «Челябинска» на 9 очков

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
А победа в матче 12-го тура была очень близка...

В матче 12-го тура третьего футбольного дивизиона футбольный клуб «Ленинградец» встречался с курским «Авангардом» (матч проходил в Орле на стадионе имени Ленина). Вадим Евсеев выпустил в основе Баркова и Розманова, а вот Бачинский начал матч на скамейке запасных, появившись на поле на 74-й минуте именно вместо Розманова.

До перерыва пару моментов имел «Авангард»: однажды только перекладина спасла ворота Смирнова. Но сразу после возобновления игры «Ленинградец» вышел вперёд: голкипер Мицаев выручил после удара Николаева, но Барков преуспел на добивании. Упустил шанс удвоить преимущество «Ленинградца» Кухарчук, а в компенсированное ко второму тайму время победа превратилась в ничью.

Роковым стал стандарт, который реализовал Малыхин – 1:1, и после 12-го тура «Ленинградец» сумел набрать набрать 18 очков при разницей мячей 17–14. Подобные показатели позволяют клубу из Ленобласти делить с «Кубанью» 3–4 места. «Питерец.ру» отмечает четырёхматчевую победную серию краснодарцев, которая продолжилась в этом туре выигрышем у ивановского «Текстильщика» (2:1). Второе место в группе «Золото» занимает костромской «Спартак», набравший 21 очко после нулевой ничьей с «Сибирью». Лидирует «Челябинск» – 27 очков.



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