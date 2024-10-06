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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» с трудом обыграл «Оренбург» в 11-м туре чемпионата России по футболу: единственный гол забил с пенальти Мантуан

«Зенит» с трудом обыграл «Оренбург» в 11-м туре чемпионата России по футболу: единственный гол забил с пенальти Мантуан

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32
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fc-zenit.ru
Споры о справедливости назначения одиннадцатиметрового в ворота Москвичёва не утихают и сегодня.

Не слишком убедительной получилась победа «Зенита» в очередном туре первенства РПЛ. После фиаско в Краснодаре в прошлом туре коллективу Сергея Семака нужна была победа над более слабым соперником – и она была достигнута, хотя и не без труда. Оренбуржцы расстались с испанским тренером Давидом Деограсией, и на матч с «Зенитом» в статусе «исполняющего обязанности» их вывел Ильшат Айткулов.

«Питерец.ру» не станет упрекать «Оренбург» за оборонительный футбол в матче с «Зенитом»: нестись в атаку в Санкт-Петербурге для одного из аутсайдеров нынешнего чемпионата было бы безумием. Семак не мог рассчитывать на Максима Глушенкова, но и без бывшего игрока «Локомотива» состав на очередной тур выглядел мощно, а в группу атаки вошли Матео Кассьерра и Лусиано Гонду.

Центральной фигурой первого тайма на поле «Газпром Арены» был вратарь гостей Богдан Москвичёв, который несколько раз спасал свою команду от верного гола после моментов с участием Гонду, Кассьерры и защитника Нино.

Не сумели забить с игры – помог пенальти, назначенный Романом Сафьяном за фол Андрея Малых на Александре Ерохине во втором тайме. Мантуан реализовал одиннадцатиметровый, и «Зенит» удержал минимальное преимущество до финального свистка.

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