ента новостей

20:18
Губернатор Александр Беглов анонсировал выплаты блокадникам к 80-летию операции "Искра"
20:17
В Петербурге депутаты призвали деятелей культуры сохранять российскую идентичность
20:16
Противоаварийные работы в доме Чубакова не успели закончить до наступления холодов
19:20
«Единая Россия» проведет неделю приемов граждан по вопросам ЖКХ во всех районах Петербурга
19:03
В Ленобласти проведут патриотический урок ко Дню народного единства
18:46
В Ленобласти завершена заготовка кормов
18:41
Марина Макарова передала гуманитарную помощь бойцам в военный госпиталь
17:29
Вымученная победа «Зенита» в Краснодаре: Михаил Кержаков не пропустил
16:59
Губернатор Александр Беглов выразил глубокие соболезнования родным и близким Майи Пильдес
14:53
В Ленобласти адвокат обвиняется в мошенничестве в крупном размере
14:41
В Ленобалсти задержали подозреваемого в угоне фургона
14:30
В Выборге иномарка сбила 10-летнего мальчика
14:28
В Красногвардейском районе произошло ДТП с пострадавшими
14:15
Во Фрунзенском районе по «горячим следам» задержали подозреваемого в разбойном нападении
14:09
Россельхознадзор обнаружил в Ленобалсти сметану со стафилококком
13:58
В Новом Девяткино задержали мужчину, подозреваемого в хулиганской стрельбе
13:46
Команда «Calipso» взяла золото и серебро на городских соревнованиях
13:44
Петербургский росгвардеец стал чемпионом России по греко-римской борьбе
13:05
В Петербурге депутаты предлагают защитить трудовые права одиноких отцов
12:54
В Ковалевском лесу прозвучал «Колокол памяти» — дань памяти жертвам политических репрессий
12:18
В Петербурге завершается месячник благоустройства
12:04
В Петербурге иномарка сбила 5-летнего мальчика
11:52
«Билет в будущее» совместно с ОАО «РЖД» знакомит школьников с железнодорожными профессиями
11:22
В Некрасовском саду изнасиловали медсестру
11:04
В Кронштадте пенсионер сбил насмерть свою дочь
11:03
Пьяных аварий стало меньше
10:43
На федеральной трассе А-120 в Ленобласти полностью перекроют движение в обоих направлениях
09:56
Американцы готовы к переговорам с Россией?
09:53
Лула да Силва вернется на пост президента Бразилии
09:48
По меньшей мере 132 человека погибли в результате обрушения висячего моста в Индии
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Вымученная победа «Зенита» в Краснодаре: Михаил Кержаков не пропустил

Вымученная победа «Зенита» в Краснодаре: Михаил Кержаков не пропустил

0
44
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
tass.ru
Единственный гол был забит с пенальти незадолго до финального свистка.  

Победа «Зенита» над «Краснодаром» в очередном туре футбольного чемпионата России напоминает некоторые матчи сборной ФРГ на чемпионатах мира. Счёт 1:0, да ещё и единственный мяч забит с пенальти либо буквально перед финальным свистком.

«Питерец.ру» отмечает отстоявшего в Краснодаре «на ноль» Михаила Кержакова, хотя нападение хозяев поля не очень часто его беспокоило. А вот «Зенит» мог забить несколько раз, в итоге всё решил одиннадцатиметровый, что неизбежно привело к разговорам о судействе. Далер Кузяев и заработал пенальти, и забил, принеся «Зениту» важную гостевую победу. Команда Сергея Семака завершила первый круг безоговорочным лидером чемпионата РПЛ. Но так ли всё безоблачно у «сине-бело-голубых»?

Взгляд на турнирную таблицу РПЛ после 15-го тура однозначно говорит, что «Зениту» нужно будет очень сильно постараться, чтобы упустить чемпионство. 7 очков преимущества – да когда такое было? Важно и то, что «Зенит» ни разу не проиграл за весь первый круг, а идущий вторым «Спартак» потерпел уже три поражения – не только от «Зенита» (1:2), но и от «Динамо» (0:1) и «Ростова» (2:4).

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-11-2018, 17:24
«Зенит» выиграл первый круг чемпионата России
26-04-2022, 00:37
«Зенит» одержал важную победу в Краснодаре: голы забили Сергеев, Малком и Оздоев
25-04-2019, 00:24
«Зенит» обыграл «Динамо» и стал ещё ближе к чемпионству
25-07-2021, 19:47
Кухарчук забил первым, но «Зенит» отыгрался и победил
7-08-2022, 00:54
«Зенит» потерял очки в Грозном, но не спешите винить удалённого вратаря Одоевского
4-11-2018, 21:06
Скромная победа «Зенита» над «Ахматом»

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
88
Сегодня, 14:30
В Выборге иномарка сбила 10-летнего мальчика
0
93
Сегодня, 14:28
В Красногвардейском районе произошло ДТП с пострадавшими
0
84
Сегодня, 12:04
В Петербурге иномарка сбила 5-летнего мальчика
0
108
Сегодня, 11:04
В Кронштадте пенсионер сбил насмерть свою дочь
Наверх