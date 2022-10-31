Вымученная победа «Зенита» в Краснодаре: Михаил Кержаков не пропустил

Победа «Зенита» над «Краснодаром» в очередном туре футбольного чемпионата России напоминает некоторые матчи сборной ФРГ на чемпионатах мира. Счёт 1:0, да ещё и единственный мяч забит с пенальти либо буквально перед финальным свистком.

«Питерец.ру» отмечает отстоявшего в Краснодаре «на ноль» Михаила Кержакова, хотя нападение хозяев поля не очень часто его беспокоило. А вот «Зенит» мог забить несколько раз, в итоге всё решил одиннадцатиметровый, что неизбежно привело к разговорам о судействе. Далер Кузяев и заработал пенальти, и забил, принеся «Зениту» важную гостевую победу. Команда Сергея Семака завершила первый круг безоговорочным лидером чемпионата РПЛ. Но так ли всё безоблачно у «сине-бело-голубых»?

Взгляд на турнирную таблицу РПЛ после 15-го тура однозначно говорит, что «Зениту» нужно будет очень сильно постараться, чтобы упустить чемпионство. 7 очков преимущества – да когда такое было? Важно и то, что «Зенит» ни разу не проиграл за весь первый круг, а идущий вторым «Спартак» потерпел уже три поражения – не только от «Зенита» (1:2), но и от «Динамо» (0:1) и «Ростова» (2:4).