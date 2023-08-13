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Питерец.ру » Спорт » Будничная победа «Зенита» над «Факелом»: в концовке едва не случилась ничья, но Мантуан снова вовремя забил – 2:0

Будничная победа «Зенита» над «Факелом»: в концовке едва не случилась ничья, но Мантуан снова вовремя забил – 2:0

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ria.ru
Воронежцы требовали пенальти, но взаимопонимания у главного арбитра не нашли.

«Зениту» после фиаско в матче с «Динамо» (2:3) вот что бы то ни стало нужно было побеждать в следующем туре чемпионата России. «Питерец.ру» предполагает, что Сергей Семак дал установку не «рвать» воронежский клуб, а просто выиграть этот матч, не затрачивая экстраординарных усилий.

Что касается стартового состава «сине-бело-голубых», то здесь можно отметить появление с первых минут Марио Фернандеса и дуэт в атаке – Матео Кассьерра и Иван Сергеев. Именно Сергеев стал автором первого гола «Зенита», при этом – достаточно быстрого. Фернандес и Кассьерра поучаствовали в голевом эпизоде, когда забивал Сергеев. Но в дальнейшем «Зенит» избрал какую-то странную тактику, словно бы не существует более комфортного счёта, чем 1:0. Михаилу Кержакову уже в первом тайме пришлось спасать свою команду, но главное произошло в концовке.

Удержав отставание в счёте в один мяч до 90-й минуты, команда автора известной эпичной фразы Вадима Евсеева вознамерилась уйти от поражения. И была к этому близка: бригада арбитров могла назначить пенальти в ворота «Зенита», но этого не случилось. Да ещё и Алексей Сутормин и Густаво Мантуан в контратаке сняли вопрос о победителе – 2:0 к радости зрителей на «Газпром Арене».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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