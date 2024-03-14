После поражения в 22-м туре ФНЛ от махачкалинского «Динамо» «Ленинградец» готовится к матчу с «Енисеем»

Матч между одним из лидеров первой лиги и командой, продолжающей борьбу за выживание в ФНЛ, получился неожиданно упорным. Несмотря на поражение в Каспийске от махачкалинского «Динамо» со счётом 0:2, «Питерец.ру» может только похвалить команду Сергея Кирьякова за правильную, но немного не сработавшую «выездную модель». Ведь до 82-й минуты на табло горел счёт 0:0.

И без того не самая эффективная атака «Ленинградца» в матче с махачкалинскими динамовцами была дополнительно ослаблена отсутствием из-за дисквалификации Максима Бачинского. Кирьякову пришлось вручить атакующий карт-бланш новичку Апекову, но Руслана пришлось заменять на 73-й минуте: по-прежнему ждём от Апекова ПЕРВОГО гола хотя бы в следующем матче за «Ленинградец» (в первом круге Апеков выступал за «Акрон»).

Открыть счёт в концовке матча динамовцам позволила результативная ошибка Владислава Волкова, за которую защитник «Ленинградца» уже публично извинился – достойный поступок. «Ленинградец» бросился отыгрываться, но Касинтура в компенсированное ко второму тайму время забил ещё раз – 2:0 в пользу «Динамо».

Впереди у «Ленинградца» – два домашних матча, которые желательно выиграть, первый из которых состоится 18 марта: соперником будет «Енисей».