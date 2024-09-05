СКА в овертайме проиграл «Металлургу» со счётом 4:5, шайбы в составе петербургской команды забросили Фальковский, Кузнецов, Рендулич и Грицюк

Очень результативным и зрелищным получился первый матч СКА в сезоне КХЛ – 2024/2025: сразу девять взятий ворот увидели зрители «Арены-Металлург». Не в состоянии пока выходить на лёд Александр Никишин, но и без него состав СКА в стартовом матче новой «регулярки» выглядел мощно: в воротах – Никита Серебряков, в защите – Никита Зайцев, в атаке – Евгений Кузнецов, Сергей Толчинский, Марат Хайруллин, Михаил Григоренко, Борна Рендулич и Арсений Грицюк.

Именно Грицюк блеснул сегодня результативностью, набрав 3 (1+2) очка. Грицюк и Иван Демидов выступили ассистентами у открывшего счёт на 8-й минуте Степана Фальковского. «Металлург» отыгрался усилиями Петунина, а затем Гераськин вывел «сталеваров» вперёд. Тут же Кузнецов с передачи Рендулича сделал счёт 2:2, а к 35-й минуте на табло горели цифры 4:3 в пользу хозяев.

В третьем периоде Грицюк сравнял счёт, и командам пришлось играть овертайм, который завершил точным броском магнитогорец Уилсон с передач Джонсона и Пресса. Итог – 5:4ОТ в пользу «Металлурга», а следующим соперником СКА станет тольяттинская «Лада».

«Питерец.ру» цитирует Романа Ротенберга, объяснившего замену Серебрякова на Артемия Плешкова при счёте 2:1 в пользу «Магнитки» желанием «взбодрить команду».