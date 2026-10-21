С 22 по 24 октября 2026 года в кампусе «Михайловская дача» Высшей школы менеджмента СПбГУ пройдет XIV всероссийская конференция «Менеджмент Будущего». Событие объединит 115 студентов со всей России, представителей бизнеса и отраслевых экспертов для обсуждения вопросов, определяющих перспективы современных индустрий.

Тема встречи этого года — «Время первых». Особое внимание в программе уделят космической отрасли, а также тому, как новые технологии преобразуют подходы к управлению и развитию предприятий. В течение трех дней универсанты, отобранные более чем из 2300 заявок, примут участие в дискуссиях, воркшопах, дебатах и питч-сессиях.

Среди ключевых спикеров мероприятия:

— Сергей Крикалев — летчик‑космонавт, заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым и автоматическим комплексам, Герой Советского Союза и Герой России;

— Игорь Лотаков — управляющий партнер группы компаний «Технологии Доверия» (ТеДо);

— Антон Годовиков — генеральный директор оператора мобильной связи «T2»;

— Екатерина Лапшина — сооснователь Okko, основатель и генеральный директор инвестиционной компании ERA Capital;

— Герольд Хельд — генеральный директор отелей «Астория» и «Англетер».

Событие поддерживают более 15 организаций. Генеральным партнером выступает ВТБ, ключевыми — «Альфа‑Банк» и «Северсталь», стратегическим — «Б1». Также инициативе помогает АФК «Система», «Лента» и другие.

Для информации

Конференция «Менеджмент Будущего» — ежегодное карьерно‑образовательное мероприятие, которое проводят студенты Высшей школы менеджмента СПбГУ. Проект дает возможность обучающимся напрямую знакомиться с опытом экспертов и обсуждать актуальные задачи разных сфер.

ВШМ СПбГУ — ведущая бизнес-школа страны, созданная на базе Санкт‑Петербургского государственного университета. Она входит в 1% лучших школ менеджмента мира, как единственный в России обладатель «тройной короны» международных аккредитаций: независимых ассоциаций AACSB, EQUIS и AMBA.

Дата: 22−24 октября 2026 года.

Время: 09:00.

Место проведения: Санкт-Петербургское шоссе, д. 109.