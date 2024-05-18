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Питерец.ру » Спорт » РПЛ: «Динамо» и «Краснодар» выиграли свои матчи 31-го тура и оттеснили «Зенит» на третье место в таблице

РПЛ: «Динамо» и «Краснодар» выиграли свои матчи 31-го тура и оттеснили «Зенит» на третье место в таблице

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ria.ru
«Сине-бело-голубым» просто необходимо побеждать в воскресенье «Ахмат».

«Питерец.ру» продолжает наблюдать за драматической развязкой чемпионата России по футболу в сезоне – 2023/2024. Сегодняшний день хороших новостей поклонникам «Зенита» не принёс: оба главных конкурента за золото свои матчи выиграли. Первым завершило своей поединок с «Крыльями Советов» столичное «Динамо»: команда Марцела Лички одержала над самарцами крупную победу со счётом 4:1.

Динамовец Фабиан Бальбуэна открыл счёт, Юрий Горшков его сравнял, и первый тайм завершился вничью. А вот во второй половине игры динамовцы доминировали: Вальбуэна сделал дубль, забили в составе победителей также Бителло и Нгамалё. Победив, «Динамо» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 56 очков за тур до финиша. Отметим, что победа над «Крыльями Советов» стала для лидера чемпионата уже шестой подряд: на фоне явного спада в игре «Зенита» и «Краснодара» отличная форма «Динамо» видна особенно отчётливо.

Краснодарские «Быки» устали раздаривать соперникам очки и тоже выиграли в этом туре. Победа над «Сочи» далась «Краснодару» с огромным трудом: лишь в компенсированное ко второму тайму время вышедший на замену нигериец Мозес Кобнан сделал счёт 3:2 в пользу команды Мурада Мусаева. Так «Краснодар» вышел на второе место (53 очка).




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