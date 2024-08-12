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Питерец.ру » Спорт » По итогам 4-го тура РПЛ единолично лидирует набравший 100 % очков «Зенит», а очутившийся на дне «Факел» распрощался с тренером Черевченко

По итогам 4-го тура РПЛ единолично лидирует набравший 100 % очков «Зенит», а очутившийся на дне «Факел» распрощался с тренером Черевченко

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
«Спартак» не сумел забить «Ахмату», ЦСКА проиграл «Краснодару».

Помимо центрального матча, в котором встречались лидеры турнирной таблицы чемпионата России по футболу – 2024/2025 «Зенит» и «Спартак», очередной тур первенства РПЛ вместил в себя ещё несколько важных игр. Стартовавший с трёх ничьих «Краснодар» сумел победить ЦСКА и напомнить, кто всерьёз претендовал на чемпионство в прошлом сезоне. Победа далась «Быкам» с огромным трудом: решающий мяч краснодарцы забили в компенсированное ко второму тайму время после удачного розыгрыша углового. Теперь коллектив Мурада Мусаева делит с «Пари Н Н» 6–7 места.

«Локомотив» справился с новичком высшего футбольного света – махачкалинским «Динамо». Железнодорожники победили команду Хасана Биджиева, который в бытность игроком защищал цвета «Локомотива» ещё в союзном первенстве, со счётом 2:0 (авторами голов в составе москвичей стали Самошников и Морозов). Теперь у «Локомотива» и столичного «Динамо» – по 9 очков, а лидирует набравший 12 очков «Зенит».

В поединке аутсайдеров «Крылья Советов» оказались сильнее «Факела» (счёт – 2:0 в пользу самарцев), что привело к отставке Игоря Черевченко. А главный тренер «Спартака» Деян Станкович мог уже пожалеть об отсутствии в составе Александра Соболева – 0:0 во встрече с «Ахматом».

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