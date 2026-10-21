В Константиновском дворце прошли переговоры Владимира Путина и Стива Уиткоффа

Переговоры Владимира Путина со Стивом Уиткоффом прошли сегодня в Константиновском дворце.
Основные моменты:
- Владимир Путин поблагодарил Трампа за внимание к проблеме урегулирования на Украине.
- По словам Владимира Путина, Дональд Трамп проявляет повышенное внимание к украинскому вопросу в первую очередь из гуманитарных побуждений.
- Владимир Путин попросил Стива Уиткоффа донести слова признательности за работу по Украине не только до Дональда Трампа, но и до его жены Мелании.
- Стив Уиткофф сообщил, что привез в Петербург документы, где изложены подходы по проблеме украинского урегулирования.
- Стив Уиткофф поблагодарил Путина за освобождение Хаббарда, а также от имени Трампа – за решение по дизельной сделке.
- Владимир Путин планирует обсудить со Стивом Уиткоффом отдельные аспекты возможной встречи с Трампом в Китае.