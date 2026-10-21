Спектакль Театра кошек Куклачёва «Приключения котов-чемпионов»

Волшебство, спорт и доброе чудо — всё это в спектакле Театра кошек Куклачёва «Приключения котов-чемпионов», который состоится 31 октября в ДК имени Ленсовета.

На сцене — люди и кошки, готовящиеся к большому праздничному состязанию. Веселые тренировки, яркие флаги и дух соревнования наполняют зал, пока внезапно не происходит неожиданное: главный приз исчезает! Начинается захватывающее приключение по его поискам.

Зрителей ждут трюки, смех, музыка и, конечно же, добро, которое побеждает. Ведь даже отрицательный герой сможет понять, что настоящие чудеса происходят, когда в сердце живет дружба и радость!

Специальный гость — Юрий Куклачёв!

Начало в 12.00 и 15.00.