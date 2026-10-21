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Питерец.ру » Культура » Спектакль Театра кошек Куклачёва «Приключения котов-чемпионов»

Спектакль Театра кошек Куклачёва «Приключения котов-чемпионов»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Спектакль Театра кошек Куклачёва «Приключения котов-чемпионов» пройдет 31 октября в ДК имени Ленсовета.

Волшебство, спорт и доброе чудо — всё это в спектакле Театра кошек Куклачёва «Приключения котов-чемпионов», который состоится 31 октября в ДК имени Ленсовета.

На сцене — люди и кошки, готовящиеся к большому праздничному состязанию. Веселые тренировки, яркие флаги и дух соревнования наполняют зал, пока внезапно не происходит неожиданное: главный приз исчезает! Начинается захватывающее приключение по его поискам.

Зрителей ждут трюки, смех, музыка и, конечно же, добро, которое побеждает. Ведь даже отрицательный герой сможет понять, что настоящие чудеса происходят, когда в сердце живет дружба и радость!

Специальный гость — Юрий Куклачёв!

Начало в 12.00 и 15.00.

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