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Питерец.ру » Спорт » Молодёжный «Зенит» со счётом 2:0 обыграл сверстников из «Сочи», голы забили Никита Базилевский и Тимур Иванов

Молодёжный «Зенит» со счётом 2:0 обыграл сверстников из «Сочи», голы забили Никита Базилевский и Тимур Иванов

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35
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fc-zenit.ru
Не 8:0, конечно, как в матче с молодёжным «Пари НН», но – всё равно победа.

Мимо августовской победной серии молодёжного «Зенита» «Питерец.ру» не смог пройти. Ведь после проигрыша 19 июля «Чертаново» (2:3) «сине-бело-голубые» перед встречей с сочинцами выиграли четыре матча подряд – у молодёжных команд «Пари НН» (8:0), «Урала» (5:0), «Оренбурга» (4:0), «Акрона» (4:2).

Главный тренер зенитовской «молодёжки» Константин Коноплёв выпустил на матч 30 августа с «Сочи» такой стартовый состав: вратарь – Максим Шичанин, полевые игроки – Сергей Чернов, Кирилл Обонин, Георгий Кашеев, Александр Тарасов, Денис Машкарин Мушкарин, Никита Базилевский, Станислав Карелин, Матвей Иванов, Максим Хохлов, Тимур Иванов.

Открыли счёт петербуржцы на 25-й минуте: в голевой комбинации поучаствовал Карелин, а точный удар по воротам Даниила Силёва нанёс Базилевский. Удвоить своё преимущество «Зениту» удалось в начале второго тайма. Подача Тарасова на Кашеева, который отдал точный пас на Иванова, и счёт стал 2:0. Сочинцы могли «размочить» счёт, но добились лишь красной карточки, которую схлопотал от главного арбитра Ивана Петрова Стефан Калинов.

Победив «Сочи», молодёжный «Зенит» набрал 6 очков за 2 тура в группе из десяти команд под названием «Плей-офф чемпионов». А Коноплёв после игры был настроен оптимистично.


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