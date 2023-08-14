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Питерец.ру » Спорт » Петербургское «Динамо» Дмитрия Белорукова разгромило в гостях новгородский «Электрон» со счётом 4:1

Петербургское «Динамо» Дмитрия Белорукова разгромило в гостях новгородский «Электрон» со счётом 4:1

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
На фото – главный тренер динамовцев Дмитрий Белоруков.

Накануне «Питерец.ру» сокрушался по поводу очередного поражения «Звезды» Дмитрия Комбарова, а вот играющее в той же группе третьего футбольного дивизиона «Динамо» выиграло свой календарный матч с крупным счётом 4:1.

Дмитрий Белоруков выставил на игру с новгородским «Электроном» следующий стартовый состав: в воротах – Мешалкин, полевые игроки – Шиков, Маленьких, Калистратов, Коренблюм, Шилов, Пикарев, Мартьянов, Тарасов, Новицкий и Танков.

Счёт открыли хозяева на 21-й минуте, но после этого забивали только динамовцы – к радости депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Павла Крупника, который всерьёз занялся этим клубом. Никита Танков на 31-й минуте красивым ударом головой сравнял счёт, и ещё до перерыва петербуржцы смогли выйти вперёд. Автор дубля в этой встрече Артём Пикарёв нанёс точный дальний удар – 2:1 на 34-й минуте.

Сразу после перерыва Пикарёв отметился ювелирным по точности ударом в угол ворот «Электона»: вратарь хозяев поля был бессилен отразить этот бильярдный по точности удар. Четвёртый динамовский гол был забит очень просто: Александр Болдырев почти в упор поразил ворота «Электрона» на 85-й минуте.

Теперь петербургское «Динамо» занимает 8-е место, набрав 7 очков за 4 тура.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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