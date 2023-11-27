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Питерец.ру » Спорт » Голы Родригао, Изидора и Мостового помогли «Зениту» разгромить «Сочи», а «Краснодар» проиграл в Екатеринбурге

Голы Родригао, Изидора и Мостового помогли «Зениту» разгромить «Сочи», а «Краснодар» проиграл в Екатеринбурге

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fc-zenit.ru
Клаудиньо в матче с сочинцами ужасно исполнил пенальти, но на результат это не повлияло.

«Питерец.ру» не забыл те времена, когда футбольный клуб из Сочи весьма удачно играл в чемпионате России. Сейчас сочинцы обосновались на самом дне таблицы РПЛ, и шансов пополнить свой скудный очковый запас в Санкт-Петербурге у команды Александра Точилина практически не было.

Однако в первом тайме сочинский голкипер Никита Гойло почти отстоял свои ворота от посягательств зенитовской атаки. Лишь в компенсированное время Родригао сумел открыть счёт, и на перерыв команды ушли при минимальном лидерстве «Зенита». После перерыва «сине-бело-голубые» получили право на пенальти, но Гойло издевательски легко нейтрализовал крайне неудачную попытку Клаудиньо изобразить «паненку». Но вскоре Вильсон Изидор удвоил преимущество «Зенита» и результат этого матча перестал вызывать сомнения. Итоговый счёт 3:0 установил на 89-й минуте Андрей Мостовой. «Зенит» выиграл и набрал 33 очка после 16 туров.

«Краснодар» преподнёс команде Сергея Семака неожиданный подарок, проиграв в гостях «Уралу». Колумбиец Джон Кордоба открыл счёт в первом тайме, после чего мячи влетали только в ворота «Быков». Голы Эммерсона, Егорычева и Каштанова позволили «Уралу» обыграть одного из лидеров РПЛ со счётом 3:1. У «Краснодара» – те же 32 очка.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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