3:2 – с таким счётом «молодёжка» «Зенита» смогла одержать победу в гостях в 4-м туре.

«Питерец.ру» планирует почаще освещать игры зенитовской «молодёжки». Понятно, что качество игры в МФЛ может не удовлетворить футбольных гурманов в полной мере, зато наличествуют молодость, страсть и азарт.

28 июля молодёжная команда «Зенита» сыграла в Самаре на знаменитом стадионе «Металлург» со сверстниками из «Крыльев Советов». Наставник зенитовской «молодёжки» Константин Коноплёв выставил на этот матч следующую основу: вратарь – Максим Шичанин, защитники – Матвей Бардачев, Стефан Калинов и Иван Шиленок, в центре поля – Никита Вершинин, Савелий Никифоров, Евгений Тоневицкий, в атаке сразу четыре номинальных форварда – Алексей Барановский, Константин Воинков, Тимур Иванов и Станислав Лапинский.

Воинкову так нравится делать дубли в нынешнем первенстве, что в Самаре он снова (в третий раз за сезон!) забил дважды за матч. Самарский вратарь с красноречивой фамилией Недоспасов дважды не спас после ударов Воинкова с игры и с пенальти. Но с 54-й по 62-ю минуту хозяева забили дважды (отличились Загородников и Бобёр), и счёт сравнялся. Победу «Зениту» принёс Лапинский, который просто не заметил голкипер и защитника: попал в штангу и только после этого добил в ворота.

3 августа – матч с «Сочи».