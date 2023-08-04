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Питерец.ру » Спорт » Молодёжный состав «Зенита» упустил перевес в два мяча и проиграл «Сочи», хотя Воинков снова забил

Молодёжный состав «Зенита» упустил перевес в два мяча и проиграл «Сочи», хотя Воинков снова забил

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fc-zenit.ru
Константин Воинков забивает в каждом матче нового сезона – уже 8 голов за 5 игр.

Три победы и ничья – с таким багажом подошёл молодёжный «Зенит» к очередному матчу МФЛ с ровесниками из «Сочи». Константин Коноплёв немного перетасовал состав, сдвинув бомбардира Константина Воинкова на фланг. И Воинков забил уже на 9-й минуте, отлично исполнив штрафной. После этого подарок хозяевам стадиона «Смена СДЮШОР – Академия «Зенита» преподнесли уже сочинцы: полузащитник Шодибек Шарипов схлопотал от главного судьи Владислава Харитонова из Казани красную карточку. Удалили Шарипова уже на 19-й минуте, после чего «Зенит» закономерно забил снова.

«Питерец.ру» отмечает, что «сине-бело-голубые» забили классический «гол в раздевалку», что должно было деморализовать команду Кирилла Гашичева ещё сильнее. Точный удар Станислава Лапинского на 43-й минуте сделал зенитовцев полными хозяевами положения перед началом второго тайма: два мяча преимущества и лишний игрок на поле.

Тройная замена в перерыве (вместо Лобова, Барановского и Лапинского вышли Тоневицкий, Козлов и Самарцев) на пользу «Зениту» не пошла. На 53-й минуте Шичанину забил Аносов, Филимонов реализовал пенальти, а победу со счётом 3:2 принёс гостям Рубанов. Катастрофический второй тайм – и масса информации к размышлению для Коноплёва.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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