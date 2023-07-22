Молодёжный «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом», хотя Константин Воинков сделал дубль

После двух крупных побед на старте нового сезона МФЛ зенитовская «молодёжка» не смогла пересилить «Локомотив» - 2:2. «Питерец.ру» несколько раздосадован этой ничьей по той причине, что «сине-бело-голубые» вели со счётом 2:0 к началу второго тайма: дубль сделал Константин Воинков. Главный тренер молодёжного «Зенита» Константин Коноплёв выставил на этот матч следующий состав: вратарь – Максим Шичанин, защитники – Матвей Бардачев, Стефан Калинов, Никита Лобов, Иван Шиленок, полузащита – Никита Вершинин, Данила Козлов, Савелий Никифоров, в атаке – Константин Воинков, Тимур Иванов и Станислав Лапинский. На замену во второй половине встречи вышли Алексей Барановский и Алексей Колышев.

Во втором тайме гости стадиона «Смена СДЮСШОР – Академия «Зенита» смогли ликвидировать дефицит в два мяча. Сначала полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков реализовал очередной пенальти в этой игре (главный арбитр Максим Тупиков из Южно-Сахалинска охотно указывал на «точку»), а на 69-й минуте Шичанин пропустил второй гол: отличился форвард москвичей Артём Корнеев.

Свой следующий матч «молодёжка» петербургского клуба проведёт 27 июля в Самаре с «Крыльями Советов». Лидирует в МФЛ «Ростов» (9 очков), «Зенит» – второй.