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Питерец.ру » Спорт » Волейбольная «Ленинградка» собралась после отпуска, начав подготовку к новому сезону

Волейбольная «Ленинградка» собралась после отпуска, начав подготовку к новому сезону

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
leningradka.spb.ru
Главный тренер команды Александр Кашин уже озвучил цели на сезон.

«Питерец.ру» не раз отмечал, что клубный сайт женского волейбольного клуба «Ленинградка» можно назвать едва ли не образцовым. После красочного и информативного освещения отпуска волейболисток «Ленинградки» появилось сообщение о первом сборе команды перед сезоном – 2022/2023. Полноценная подготовка к новому сезону начата, вся команда в сборе и задачи на сезон уже известны.

Однако для широкой общественности задачи «Ленинградки» в новом сезоне пока не озвучиваются, хотя Анастасия Гарелик подтвердила, что цели перед командой поставлены. Опытнейшая Анна Матиенко призвала поклонников «Пчёлок» заполнять трибуны на домашних матчах любимой команды, а доигровщица Валерия Горбунова рада, что смогла познакомиться со всей командой лично: ей приходилось играть вместе с Валерией Перовой и Евгений Сикачёвой, а Анастасия Чернова вместе с Горбуновой защищала цвета молодёжной сборной России.

Процитируем новичка «Ленинградки» Горбунову:

«Надеюсь, что этот сезон будет плодотворным как для клуба, так и для меня».

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