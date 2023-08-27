СКА обыграл «Северсталь» со счётом 4:2 и стал победителем предсезонного турнира имени Пучкова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг (на фото) стал главным действующим лицом в матче невских армейцев с «Сибирью» (6:3). Эмоциональный Ротенберг, возмущённый грубым нарушением против Бардакова, схлопотал от арбитров матч-штраф и очутился на трибунах «Ледового».

В заключительном туре турнира имени Николая Пучкова СКА встретился с «Северсталью». Череповецкий клуб до этого одержал на петербургском льду три победы подряд – над «Сочи» (7:1), «Сибирью» (1:0) и «Автомобилистом» (5:2). Именно в поединке команд Ротенберга и Андрея Козырева решалось, кто же станет победителем турнира имени Пучкова на этот раз.

«Питерец.ру» удивился, что в матче СКА и «Северстали» 26 августа обе команды не могли забить целых полчаса чистого игрового времени. После того, как Жабреев поразил ворота Артемия Плешкова уже на 3-й минуте, «Северсталь» вела в счёте до 33-й минуты. Подвело череповчан удаление лидера атак «Северстали» Вовченко, которое реализовал Сергей Толчинский – 1:1.