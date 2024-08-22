Двумя матчами в начался хоккейный турнир имени Николая Пучкова: Иван Демидов сделал дубль за «молодёжку», Амир Мифтахов не пропустил за «Ак Барс»

В Северной столице начался турнир имени Николая Пучкова (Олимпийского чемпиона 1956 года в составе сборной СССР). «Питерец.ру» планирует подробно освещать это событие, поскольку состав солидный: СКА, «Ак Барс», «Северсталь», «Сочи», «Куньлунь» и молодёжная (или олимпийская) сборная России.

Невские армейцы сыграют с сочинцами завтра в «Ледовом» (начало матча – в 19:30), а начался турнир сегодня двумя встречами в «Хоккейном городе». Сначала на лёд вышли молодёжная сборная под руководством Николая Воеводина и сочинцы под руководством прекрасно знакомого торсиде СКА Сергея Зубова. Представитель КХЛ быстро оторвался в счёте на две шайбы: уже на 6-й минуте команда Воеводина проигрывала 0:2 после точных бросков Максима Федотова и Дмитрия Тимашова.

Камбэк начался с шайбы выбранного на драфте НХЛ «Монреалем» Ивана Демидова. После этого Глеб Петров, тот же Демидов и Артур Бровкин позволили «сборникам» выйти вперёд 4:2, с таким счётом этот матч и закончился.

«Ак Барс» реализовал желание не пропустить в игре с «Куньлунем»: казанцам хватило единственной шайбы, автором которой стал Семён Терехов. В составе «Куньлуня», почти сплошь состоящем из иностранцев, в сезоне – 2024/2025 выступает бывший форвард СКА Наиль Якупов.