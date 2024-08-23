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Питерец.ру » Спорт » На предсезонном хоккейном турнире имени Пучкова СКА по буллитам одолел «Сочи», а вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов не пропустил в матче с «Северсталью»

На предсезонном хоккейном турнире имени Пучкова СКА по буллитам одолел «Сочи», а вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов не пропустил в матче с «Северсталью»

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
По законам жанра решающий буллит в составе СКА реализовал звёздный новичк петербургского клуба Евгений Кузнецов.

Вот и состоялся долгожданный дебют в составе СКА заокеанского новичка петербуржцев Евгения Кузнецова. «Питерец.ру» отмечает, что именно точный бросок Кузнецова в послематчевой серии буллитов и принёс невским армейцам трудную победу. А ведь СКА космически перебросал соперника, нанеся по воротам несчастного Сергея Иванова 69 (ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ!) бросков. Всего одна заброшенная шайба при такой количестве бросков – просто насмешка над петербургской атакой.

Роман Ротенберг доверил место в воротах Артемию Плешкову, 23 сэйва которого на фоне подвигов визави Иванова не впечатляют. Сочетание звеньев следующее (изучайте, любители хоккея!): Зайцев – Фальковский, Зыков – Глотов – Грицюк; Галенюк – Сапего, Алистров – Григоренко – Плотников; Земчёнок – Выдренков, Рендулич – Кузнецов – Хайруллин и четвёртая тройка атаки в составе Толчинского, Андронова и Бардакова.

Счёт открыли сочинцы усилиями Кирилла Рассказова, отыгрался СКА после шайбы Плотникова с передач Толчинского и Зыкова. В серии буллитов СКА проигрывал 0:2, и здесь пригодилось мастерство Кузнецова. 25 августа СКА сыграет с «Ак Барсом».

Казанский клуб сегодня легко победил «Северсталь» (3:0), счёт открыл Дмитрий Яшкин, после чего Артёму Галимову удался дубль.


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