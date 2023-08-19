Футбольная «Звезда» Дмитрия Комбарова проиграла в пятый раз подряд в этом сезоне, а вот дубль «Зенита» и петербургское «Динамо» выиграли свои матчи 5-го тура второй лиги

«Питерец.ру» не советует поклонниками футбольного клуба «Звезда», главным тренером которого всё ещё является Дмитрий Комбаров, смотреть на турнирную таблицу чаще одного раза в неделю. Вот и 18 августа в матче 5-го тура комбаровская «Звезда» в который уже раз не добилась даже ничьей, проиграв в Великих Луках команде «Луки-Энергия». Не помогло «Звезде» даже удаление в составе соперника – счёт 1:2, единственный «звёздный» гол забил с 11-метрового Максим Андреев. «Звезда» начисто провалила старт сезона: 5 игр – 5 поражений, место на самом дне и разница мячей 9–14.

В той же группе третьего по рангу футбольного дивизиона России выступают ещё дубль «Зенита» и петербургское «Динамо». Зенитовские дублёры, перед которыми не стоит спортивных задач (речь – о переходе клуба на этаж выше в футбольной иерархии), занимают сейчас первое место – на зависть тому же Комбарову. В 5-м туре «сине-бело-голубые» крупно обыграли «Торпедо-Владимир» (3:0).

Удачно сложился очередной тур и для петербургских динамовцев, которых тренирует Дмитрий Белоруков. После двух красных карточек в составе команды «Знамя Труда» из Орехово-Зуево Николай Шиков забил единственный в матче гол на 76-й минуте – 1:0 в пользу «Динамо».