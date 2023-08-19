ента новостей

22:59
Футбольная «Звезда» Дмитрия Комбарова проиграла в пятый раз подряд в этом сезоне, а вот дубль «Зенита» и петербургское «Динамо» выиграли свои матчи 5-го тура второй лиги
17:09
Петербургские боксёры Эдуард Саввин, Сергей Ярулин, Иван Григорьев и Антон Артёменко вышли в следующий раунд чемпионата России по боксу, а Магомед Муртазалиев уступил титулованному Андрею Замковому из Москвы
12:10
На КАД между развязками Приморским шоссе и ЗСД полностью перекроют движение
11:24
В Ленобласти пенсионерку обокрали пока она трудилась в огороде
11:21
В Кингисеппе мужчина арматурой избил троих собутыльников
11:17
В Пушкине автоледи на иномарке сбила 16-летнюю велосипедистку
11:15
В Невском районе иномарка сбила 4-летнего мальчика
11:12
В Красносельском районе задержали уличного грабителя
11:10
В Петербурге задержали пенсионера обманувшего пенсионерку
01:38
В 1-м туре шахматного турнира «Мемориал Корчного» победы одержали Линчевский, Зубрицкий, Епишин, Власенко и Гетьман
22:53
«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в начавшемся 5-м туре чемпионата РПЛ: Рашид Рахимов спасён от досрочного увольнения
16:58
На чемпионате России по боксу в Хабаровске петербуржцы Егор Алексеев, Александр Хохлов и Руслан Колесников пробились во второй круг, а Никита Полухин, Алибек Солтуханов, Иван Горда, Асланлы Хазар и Михаил Захарьев были побеждены
15:46
В Петербурге Молодёжный парламент готовится к новому законодательному сезону
12:52
В Петербурге на Гаккелевской улице в массовом ДТП пострадала 17-летняя пассажирка «Хонды»
12:44
В Пушкине поймали подозреваемого в грабеже
12:36
В Петербурге задержали рецидивиста, пытавшегося похитить пожарные гидранты
12:32
В Петербурга раскрыли убийство 20-летней давности
12:30
В Петербурге по «горячим» следам задержали налетчика на продуктовый магазин
12:25
В Петербурге задержали подозреваемого в мошенничестве под видом сотрудника банка
12:12
Ограничения и закрытия движения транспорта В Петербурге в связи с дорожными работами
12:08
В СПбГЛТУ поступают выпускники школ новых регионов России
11:53
В субботу сад Мариинского дворца превратится в «Сад поэтов»
10:18
Тысячи людей эвакуированы из-за лесных пожаров на испанском острове Тенерифе
10:15
По меньшей мере 10 человек погибли в Малайзии в результате падения самолета на скоростную автомагистраль
09:51
В Ленобласти кузов "КамАЗа" раздавил водителя
09:21
На КАД водитель эвакуатора погиб въехав в прицеп грузовой "Вольво"
02:49
33 петербургских спортсмена выступят на чемпионате России по боксу в Хабаровске, но среди них не будет ни Всеволода Шумкова, ни Павла Сосулина
02:06
Петербургский хоккейный клуб «Динамо» проиграл московской «Звезде» на турнире имени Николая Дроздецого, счёт – 3:4
20:13
Оскандалившийся в НХЛ форвард Алекс Гальченюк может перейти в СКА или «Авангард» после расторжения контракта с «Аризоной»
16:39
Выставку к 100-летию Исаака Шварца продлили до 1 октября
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Футбольная «Звезда» Дмитрия Комбарова проиграла в пятый раз подряд в этом сезоне, а вот дубль «Зенита» и петербургское «Динамо» выиграли свои матчи 5-го тура второй лиги

Футбольная «Звезда» Дмитрия Комбарова проиграла в пятый раз подряд в этом сезоне, а вот дубль «Зенита» и петербургское «Динамо» выиграли свои матчи 5-го тура второй лиги

0
4
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Кто-то ещё удивляется постоянным поражениям «Звезды», которой рулит Дмитрий Комбаров?

«Питерец.ру» не советует поклонниками футбольного клуба «Звезда», главным тренером которого всё ещё является Дмитрий Комбаров, смотреть на турнирную таблицу чаще одного раза в неделю. Вот и 18 августа в матче 5-го тура комбаровская «Звезда» в который уже раз не добилась даже ничьей, проиграв в Великих Луках команде «Луки-Энергия». Не помогло «Звезде» даже удаление в составе соперника – счёт 1:2, единственный «звёздный» гол забил с 11-метрового Максим Андреев. «Звезда» начисто провалила старт сезона: 5 игр – 5 поражений, место на самом дне и разница мячей 9–14.

В той же группе третьего по рангу футбольного дивизиона России выступают ещё дубль «Зенита» и петербургское «Динамо». Зенитовские дублёры, перед которыми не стоит спортивных задач (речь – о переходе клуба на этаж выше в футбольной иерархии), занимают сейчас первое место – на зависть тому же Комбарову. В 5-м туре «сине-бело-голубые» крупно обыграли «Торпедо-Владимир» (3:0).

Удачно сложился очередной тур и для петербургских динамовцев, которых тренирует Дмитрий Белоруков. После двух красных карточек в составе команды «Знамя Труда» из Орехово-Зуево Николай Шиков забил единственный в матче гол на 76-й минуте – 1:0 в пользу «Динамо».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-07-2023, 16:50
Футбольная «Звезда» проиграла и второй матч нового сезона: тренер Дмитрий Комбаров не может победить в матче третьего дивизиона с апреля
6-08-2023, 19:56
«Звезда» Дмитрия Комбарова по традиции проиграла: на этот раз – вряд ли мотивированным дублёрам «Зенита», счёт – 2:3
22-05-2023, 23:48
«Звезда» Дмитрия Комбарова потухла в матче с клубом «Динамо-Вологда» – поражение со счётом 2:3 после пропущенного на 88-й минуте гола
14-08-2023, 00:33
Петербургская «Звезда» проиграла все четыре матче на старте сезона во второй лиге: Дмитрий Комбаров и теперь не будет уволен?
8-11-2017, 19:34
ФНЛ: петербургское «Динамо» сыграло вничью, дублёры «Зенита» проиграли
11-06-2023, 00:25
Михаил Маркин из «Ленинградца» стал лучшим бомбардиром сезона, а «Звезда» Дмитрия Комбарова снова проиграла и заняла лишь 9-е место

Происшествия на дорогах

0
84
Сегодня, 11:17
В Пушкине автоледи на иномарке сбила 16-летнюю велосипедистку
0
83
Сегодня, 11:15
В Невском районе иномарка сбила 4-летнего мальчика
0
139
Вчера, 12:52
В Петербурге на Гаккелевской улице в массовом ДТП пострадала 17-летняя пассажирка «Хонды»
0
118
Вчера, 09:21
На КАД водитель эвакуатора погиб въехав в прицеп грузовой "Вольво"
Наверх