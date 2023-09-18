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Питерец.ру » Спорт » Петербургское футбольное «Динамо» обыграло в дерби дубль «Зенита», единственный гол в матче забил Никита Танков

Петербургское футбольное «Динамо» обыграло в дерби дубль «Зенита», единственный гол в матче забил Никита Танков

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
Дела динамовцев в чемпионате – 2023/2024 идут всё лучше на радость депутату ЗаКСа Крупнику.

Пресс-служба футбольного клуба «Динамо» (Санкт-Петербург) по-прежнему словно бы пребывает в начале августа, а не в середине сентября. «Питерец.ру» с удивлением видит отсутствие новостей о новых матчах динамовцев, а ведь на этот раз повод был серьёзный – победа в дерби.

Зенитовские дублёры до встречи с петербургскими динамовцами одержали в чемпионате третьего футбольного дивизиона страны шесть побед подряд. Последовательно были повержены «Звезда» Дмитрия Комбарова (3:2), «Луки-Энергия» (2:0), «Торпедо-Владимир» (3:0), «Балтика-БФУ» (2:1), «Зоркий-Красногорск» (1:0) и вологодское «Динамо» (2:0).

Второй раз в сезоне «Зениту–2» не удалось забить: впервые это произошло в матче с «Иркутском», состоявшимся ещё в июле. А вот динамовцы один раз огорчили зенитовского голкипера Давида Бязрова, и этого хватило для итоговой победы. Центральной фигурой атаки в команде Дмитрия Белорукова (на фото) стал Никита Танков: этот нападающий сначала попал в штангу, а в другом моменте сумел забить после прострела. В дальнейшем пришлось спасать свою команду динамовскому вратарю Артёму Мешалкину, и победа досталась более мотивированным – ведь «Динамо» явно мечтает о повышении в классе по итогам сезона – 2023/2024.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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