ента новостей

20:49
Горячкина и Шувалова вышли в следующий раунд Кубка мира по шахматам, Непомнящий, Витюгов, Есипенко и Свидлер сыграют тай-брейки в своих матчах
19:56
«Звезда» Дмитрия Комбарова по традиции проиграла: на этот раз – вряд ли мотивированным дублёрам «Зенита», счёт – 2:3
19:42
В Удельном парке молодой парень бросил в толпу страйкбольную гранату
19:06
В Ленобласти в канализационном люке обнаружено тело женщины
18:54
В Невском районе полицейские с применением оружия задержали неадекватного водителя
18:50
В Петербурге в ДТП пострадал 2-недельный младенец
18:49
Родители будущих петербургских первоклассников не могут записать детей в школы
14:46
В Ленобласти задержали участника хуторского конфликта со стрельбой
12:44
В Московском районе задержали квартирного вора
11:52
В Приморском районе по «горячим» следам задержали подозреваемого в убийстве
02:19
«Ленинградец» потерпел оглушительное поражение в Тюмени – 0:4, Кирьяков объяснил этот провал хорошей игрой центрбеков хозяев
19:50
Российский гроссмейстер Даниил Дубов проиграл белыми малоизвестному итальянцу на Кубке мира в Баку, в то время как Александра Горячкина уверенно реализовала белый цвет
19:20
СКА разгромлен «Авангардом» на предсезонном турнире в Сочи – 1:5, единственную шайбу забросил Матвей Мичков
12:45
В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста
12:38
В Колпино задержан стрелок с Оружейной улицы
12:29
В Петербурге задержали интернет - мошенников, рассылавших песок вместо товаров
12:22
В Петербурге задержали лжесантехника обманувшего пенсионерку
11:51
Петербурге завершено расследование уголовного дела о незаконном возмещении НДС из госбюджета
10:08
Ленобласть празднует 96-летие
09:56
На федеральной трассе А-121 «Сортавала» на полтора месяца ограничат пропускную способность в районе поселка Лососёво
00:37
Александр Грищук выбыл с Кубка мира по шахматам в один день с Екатериной Лагно, Арсений Нестеров пропустил в следующий раунд Аниша Гири из Нидерландов
21:49
В Ленобласти в лобовом ДТП один человек погиб и трое пострадали
21:16
Молодёжный состав «Зенита» упустил перевес в два мяча и проиграл «Сочи», хотя Воинков снова забил
16:55
Выставка «Сны о Нигерии»
14:36
В Ленобласти задержан избивший на таксиста
13:16
В Ленобласти адержали троих по подозрению в разбое
13:14
СКА вёл 2:0, но проиграл «Адмиралу» в овертайме на предсезонном турнире в Сочи
13:12
В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве на доверии
13:04
В Петербурге задержали троих несовершеннолетних девушек, которые ограбили свою знакомую
12:57
В Петербурге пенсионер перевел телефонным мошенникам 8,5 млн рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » «Звезда» Дмитрия Комбарова по традиции проиграла: на этот раз – вряд ли мотивированным дублёрам «Зенита», счёт – 2:3

«Звезда» Дмитрия Комбарова по традиции проиграла: на этот раз – вряд ли мотивированным дублёрам «Зенита», счёт – 2:3

0
13
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Критиковать результаты футбольного клуба «Звезда» уже нет сил: три раза подряд – по 2:3.

Поставившим на поражение «Звезды» от «Зенита – 2» сегодня привалил бы неплохой куш: коллектив Дмитрия Комбарова по привычке Проиграл и обитает теперь на дне своей группы в третьем футбольном дивизионе.

Глеб Комбаров на этот раз не попал в стартовый состав, а пропустила «Звезда» уже на 1-й 9-й минуте: у зенитовских дублёров отличился Максим Поляков. Но встрепенувшаяся «Звезда» сразу же смогла отыграться: это уже забивавший в сезоне – 2023/2024 Станислав Библик смог поразить ворота «Зенита» на 11-й минуте.

Но ещё в первом тайме «Звезда» снова пропустила: автор хет-трика в ворота «Енисея – 2» Дмитрий Бугаенко вывел зенитовских дублёров вперёд. Однако вездесущий Библик позволил «Звезде» отправиться на перерыв при счёте 2:2.

«Питерец.ру» заметил, что краткий отчёт об этом матче на клубном сайте пресс-служба «Звезда» озаглавила сакраментальными словами «Не дотерпели». А терпеть пришлось после удаления Андрея Выскребенцева на 48-й минуте. Почти 40 минут «Звезда» отбивалась от атак «Зенита», но на 87-й минуте успеха достиг удар Ильи Родионова.

На турнирную таблицу лучше не смотреть ни тренеру Комбарову, ни игрокам «Звезды» – предпоследнее место. А лидирует вологодское «Динамо», победившее «Электрон».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-07-2023, 16:50
Футбольная «Звезда» проиграла и второй матч нового сезона: тренер Дмитрий Комбаров не может победить в матче третьего дивизиона с апреля
22-05-2023, 23:48
«Звезда» Дмитрия Комбарова потухла в матче с клубом «Динамо-Вологда» – поражение со счётом 2:3 после пропущенного на 88-й минуте гола
4-06-2023, 22:13
Пока Халк в Бразилии забивает почти с центра поля, «Звезда» Дмитрия Комбарова просто не в состоянии поразить ворота «Чертаново»!
12-06-2023, 18:11
Будет ли уволен главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров после 9-го места в сезоне – 2022/2023 вместо выхода в ФНЛ?
10-07-2023, 22:58
Женский футбольный клуб «Звезда» стал чемпионом России по пляжному футболу: вот на кого надо равняться Дмитрию Комбарову!
11-06-2023, 00:25
Михаил Маркин из «Ленинградца» стал лучшим бомбардиром сезона, а «Звезда» Дмитрия Комбарова снова проиграла и заняла лишь 9-е место

Происшествия на дорогах

0
57
Сегодня, 18:50
В Петербурге в ДТП пострадал 2-недельный младенец
0
167
Вчера, 12:45
В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста
0
175
4-08-2023, 21:49
В Ленобласти в лобовом ДТП один человек погиб и трое пострадали
0
216
4-08-2023, 12:41
На Новочеркасском проспекте грузовик насмерть сбил велосипедиста
Наверх