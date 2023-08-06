«Звезда» Дмитрия Комбарова по традиции проиграла: на этот раз – вряд ли мотивированным дублёрам «Зенита», счёт – 2:3

Поставившим на поражение «Звезды» от «Зенита – 2» сегодня привалил бы неплохой куш: коллектив Дмитрия Комбарова по привычке Проиграл и обитает теперь на дне своей группы в третьем футбольном дивизионе.

Глеб Комбаров на этот раз не попал в стартовый состав, а пропустила «Звезда» уже на 1-й 9-й минуте: у зенитовских дублёров отличился Максим Поляков. Но встрепенувшаяся «Звезда» сразу же смогла отыграться: это уже забивавший в сезоне – 2023/2024 Станислав Библик смог поразить ворота «Зенита» на 11-й минуте.

Но ещё в первом тайме «Звезда» снова пропустила: автор хет-трика в ворота «Енисея – 2» Дмитрий Бугаенко вывел зенитовских дублёров вперёд. Однако вездесущий Библик позволил «Звезде» отправиться на перерыв при счёте 2:2.

«Питерец.ру» заметил, что краткий отчёт об этом матче на клубном сайте пресс-служба «Звезда» озаглавила сакраментальными словами «Не дотерпели». А терпеть пришлось после удаления Андрея Выскребенцева на 48-й минуте. Почти 40 минут «Звезда» отбивалась от атак «Зенита», но на 87-й минуте успеха достиг удар Ильи Родионова.

На турнирную таблицу лучше не смотреть ни тренеру Комбарову, ни игрокам «Звезды» – предпоследнее место. А лидирует вологодское «Динамо», победившее «Электрон».