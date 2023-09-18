Петербургская «Звезда» разгромила «Балтику-БФУ» в 9-м туре третьего футбольного дивизиона, дубль сделал Максим Андреев

«Питерец.ру» не перестаёт удивляться выступлению футбольного клуба «Звезда» во второй лиге. Подопечные Дмитрия Комбарова проиграли 6 матчей из 9, а выиграли только два – но с крупным счётом. А в выездном матче с «Балтикой-БФУ» счёт вообще был разгромным – 5:0 в пользу «комбаровцев».

Открыл счёт Максим Андреев, реализовав пенальти на 15-й минуте. Сразу же Виталий Карпенко удвоил преимущество «Звезды», и на перерыв команды ушли при счёте 2:0 в пользу петербуржцев. В начале второго тайма Андреев снова !по привычке реализовал пенальти, и балтийцы смирились с крупным поражением. Но разозлённой серией неудач «Звезде» счёта 3:0 показалось мало, и Николай Ищенко и Никита Посмашный довели преимущество гостей до пяти мячей. Ищенко забил мяч дальним ударом на 78-й минуте, а Посмашный забил уже в компенсированное время.

По итогам 9-го тура «Звезда» занимает 16-е место из 18 команд, входящих в группу команд второй лиги, которую возглавляет теперь дзержинский «Химик». Если лидера «Химика» в активе уже 25 очков, то «Звезда» может похвастаться только 7 очками. При этом у команды Комбарова положительная разница мячей (19–17).

23 сентября «Звезда» встретится с главным аутсайдером – новгородским «Электроном».