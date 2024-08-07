ента новостей

00:53
Кубинец Михаин Лопес стал пятикратным Олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе, победив в финале спортсмена из Чили
21:20
На Олимпийском баскетбольном турнире состоялись три матча 1/4 финала: Германия победила Грецию, Сербия в овертайме пересилила Австралию, а Франция обыграла Канаду
20:31
Олимпиада – 2024: великолепный камбэк французов в четвертьфинале со сборной Германии и уверенная победа США над Бразилией
17:01
На КАД между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей до 1 ноября перекроют одну полосу
15:36
Доллар стал для петербуржцев «фиолетовым»
13:00
На южном полукольце «Лада» дорожного надзора сбила лошадь с наездницей
12:22
Депутат предложил штрафовать за номера без триколора
12:01
На трассе «Гатчина-Ополье» иномарка сбила 17-летнего велосипедиста
11:25
В Ленобласти мост через Свирь разведут для прохода вверх по реке яхты «Хортица»
11:18
В Гатчине ищут стрелка ро рейсовому автобусу
11:12
В Тихвине задержали мигранта, подозреваемого в изнасиловании женщины
10:54
В Невском районе поймали налетчика на магазин
10:48
В Кировском районе задержали мужчину ударившего ножом подростка
09:12
Оборот предприятий достиг 16 триллионов
08:44
Беглов встретился с протестантами
23:14
РПЛ: спартаковец Манфред Угальде дважды забил «Крыльям Советов», а команда Деяна Станковича выиграла у самарцев со счётом 3:0
19:34
Браузер Google Chrome потерял пароли более 15 млн пользователей
19:23
В России обсуждается вопрос формирования института уполномоченных операторов персданных
18:48
«Ленинградец» лишь в компенсированное время ушёл от поражения в матче 3-го тура второй лиги с «Велесом»
18:15
Олимпиада – 2024: Вильфредо Леон и сборная Польши победили в 1/4 финала волейбольного турнира Словению, а Италия еле спаслась в матче с Японией
16:56
В Отрадном в ДТП с грузовиком пострадали два человека
16:41
В Парголово задержали участников драки с использованием молотка и гвоздодера
16:07
В Ленобласти иномарка сбила 12-летнего велосипедиста
09:59
Насколько доступен бензин в СПб?
09:31
Бизнес столкнулся со штрафами и доначислениями налогов
09:09
Вырос спрос на машины Haval
08:37
Петербуржцев не устроили платные образовательные услуги
01:47
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли финал Олимпиады, у мужчин золото взял серб Новак Джокович
01:25
ЦСКА разгромил «Оренбург», «Локомотив» забил пять безответных мячей «Ахмату» и скандальное поражение махачкалинского «Динамо» – так продолжился 3-й тур РПЛ
20:54
Определились пары Олимпийского волейбольного турнира у мужчин: Словения сыграет с Польшей, Италия – с Японией, США – с Бразилией, Франция – с Германией
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Кубинец Михаин Лопес стал пятикратным Олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе, победив в финале спортсмена из Чили

Кубинец Михаин Лопес стал пятикратным Олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе, победив в финале спортсмена из Чили

0
3
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
gettyimages.com
Михаин Лопес (на фото – слева) внешне легко выиграл и полуфинал и финал в сверхтяжёлой категории.

«Питерец.ру» редко уделает внимание борьбе, но мимо исторического Олимпийского рекорда кубинца Михаина Лопеса было не пройти. Проиграв на афинской Олимпиаде россиянину Хасану Бароеву, Лопес взял у него реванш уже в Пекине – 2008. Затем Лопес последовательно побеждал в Лондоне – 2012, Рио-де-Жанейро – 2016 и Токио – 2020.

После уверенной победы в полуфинале над борцом из Азербайджана в финале Лопесу противостоял чилиец Ясмани Акоста-Фернандес. Весь поединок проходил под диктовку Лопеса, который не позволил сопернику набрать ни единого очка. А сразу после завоевания своей пятой золотой медали на Олимпиадах Лопес дал понять, что завершает свою славную карьеру. Совсем скоро Лопесу исполнится 42 года, однако в Париже он предстал в такой блестящей форме, что подумалось: и через четыре года 45-летний Лопес вполне мог бы побороться за медали следующей Олимпиады.

По общему количеству золотых Олимпийских медалей лидирует американский пловец Майкл Фелпс, у которого их аж 23. По 9 золотых медалей завоевали шесть спортсменов, среди которых – финский бегун Пааво Нурми, американский легкоатлет Карл Льюис и советская спортивная гимнастка Лариса Латынина. Три золотых награды в греко-римской борьбе завоевал Александр Карелин.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

27-04-2022, 17:08
Петербургский росгвардеец стал чемпионом России по греко-римской борьбе
9-02-2023, 10:03
Петербургский росгвардеец стал Чемпионом России по греко-римской борьбе
27-08-2022, 14:15
Семьи шахтеров, застрявших под землей в Мексике, отвергают новую стратегию спасения
31-10-2022, 13:44
Петербургский росгвардеец стал чемпионом России по греко-римской борьбе
20-09-2016, 11:52
Петербуржцы выиграли 2 медали на первенстве мира по спортивной борьбе
30-05-2024, 15:49
В Петербурге прошли Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе «Памяти Гвардии лейтенанта Павла Кочанжи»

Происшествия на дорогах

0
204
Вчера, 13:00
На южном полукольце «Лада» дорожного надзора сбила лошадь с наездницей
0
126
Вчера, 12:01
На трассе «Гатчина-Ополье» иномарка сбила 17-летнего велосипедиста
0
157
5-08-2024, 16:56
В Отрадном в ДТП с грузовиком пострадали два человека
0
191
5-08-2024, 16:07
В Ленобласти иномарка сбила 12-летнего велосипедиста
Наверх