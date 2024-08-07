Кубинец Михаин Лопес стал пятикратным Олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе, победив в финале спортсмена из Чили

«Питерец.ру» редко уделает внимание борьбе, но мимо исторического Олимпийского рекорда кубинца Михаина Лопеса было не пройти. Проиграв на афинской Олимпиаде россиянину Хасану Бароеву, Лопес взял у него реванш уже в Пекине – 2008. Затем Лопес последовательно побеждал в Лондоне – 2012, Рио-де-Жанейро – 2016 и Токио – 2020.

После уверенной победы в полуфинале над борцом из Азербайджана в финале Лопесу противостоял чилиец Ясмани Акоста-Фернандес. Весь поединок проходил под диктовку Лопеса, который не позволил сопернику набрать ни единого очка. А сразу после завоевания своей пятой золотой медали на Олимпиадах Лопес дал понять, что завершает свою славную карьеру. Совсем скоро Лопесу исполнится 42 года, однако в Париже он предстал в такой блестящей форме, что подумалось: и через четыре года 45-летний Лопес вполне мог бы побороться за медали следующей Олимпиады.

По общему количеству золотых Олимпийских медалей лидирует американский пловец Майкл Фелпс, у которого их аж 23. По 9 золотых медалей завоевали шесть спортсменов, среди которых – финский бегун Пааво Нурми, американский легкоатлет Карл Льюис и советская спортивная гимнастка Лариса Латынина. Три золотых награды в греко-римской борьбе завоевал Александр Карелин.