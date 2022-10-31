Петербургский росгвардеец стал чемпионом России по греко-римской борьбе

Военнослужащий Северо-Западного округа Росгвардии прапорщик Александр Комаров завоевал первое место на Кубке России по греко-римской борьбе.

Прапорщик Александр Комаров на этих соревнованиях выступил в весовой категории до 97 кг, что стало для него дебютом. Стандартной для росгвардейца является категория до 87 кг. Соревнования прошли в Уфе на призы Главы Республики Башкортостан.

Александр Комаров родился в 1999 г. в Санкт-Петербурге, пятикратный победитель первенств Мира, победитель Всероссийских чемпионатов, проходит военную службу в Северо-Западном округе Росгвардии, является борцом греко-римского стиля.