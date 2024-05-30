В Петербурге прошли Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе «Памяти Гвардии лейтенанта Павла Кочанжи»

В Северной столице состоялись Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе «Памяти Гвардии лейтенанта Павла Кочанжи, героически погибшего в ходе СВО при выполнении боевых задач».
В свое время Павел начинал свой спортивный путь в СШОР «Комплексная школа высшего спортивного мастерства».
Соревнования проводились среди юношей до 18 лет. Воспитанники КШВСМ показали высокие результаты.
Победителями соревнований стали – Давид Солнцев (48 кг) и Тарас Журкин (110 кг).
Глеб Садчиков (55 кг) удостоен серебряной медали.
Иван Талья (60 кг) стал обладателем бронзовой награды.
Наставники спортсменов – Султан Казаватов и Артем Комаров.