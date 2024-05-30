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Питерец.ру » Спорт » В Петербурге прошли Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе «Памяти Гвардии лейтенанта Павла Кочанжи»

В Петербурге прошли Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе «Памяти Гвардии лейтенанта Павла Кочанжи»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Комитет по спорту
В Санкт‑Петербурге состоялись Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе «Памяти Гвардии лейтенанта Павла Кочанжи»

В Северной столице состоялись Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе «Памяти Гвардии лейтенанта Павла Кочанжи, героически погибшего в ходе СВО при выполнении боевых задач».

В свое время Павел начинал свой спортивный путь в СШОР «Комплексная школа высшего спортивного мастерства».

Соревнования проводились среди юношей до 18 лет. Воспитанники КШВСМ показали высокие результаты.

Победителями соревнований стали – Давид Солнцев (48 кг) и Тарас Журкин (110 кг).

Глеб Садчиков (55 кг) удостоен серебряной медали.

Иван Талья (60 кг) стал обладателем бронзовой награды.

Наставники спортсменов – Султан Казаватов и Артем Комаров.

Источник: Комитет по спорту
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