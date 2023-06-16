На ПМЭФ – 2023 состоялась сессия «Суверенитет в спорте»: участвовали Матыцын, Карелин, Свищёв, Хабиров и Сальников

16 июня на Петербургском международном экономическом форуме в одном из конференц-залов проходила небезынтересная дискуссия под названием «Суверенитет в спорте». Организаторами данной сессии выступили телеканал «Матч ТВ» (Василий Конов стал модератором) и фонд «Росконгресс».

Среди участников были такие статусные фигуры, как министр спорта России Олег Матыцын, Олимпийский чемпион и сенатор Александр Карелин, председатель профильного комитета Государственной Думы Дмитрий Свищёв (ЛДПР), глава Башкортостана Радий Хабиров и Владимир Сальников. «Питерец.ру» отдельно перечисляет регалии родившегося в Ленинграде 63-летнего Сальникова, который возглавляет Всероссийскую федерацию плавания, а в качестве спортсмена завоевал четыре олимпийских золота.

Главными вопросами стали миссия спортсменов в новой политической реальности, взаимодействие россиян с международными спортивными федерациями, новые приоритеты отечественного спорта в условиях санкций. Мировой спорт трансформируется, а серьёзное давление на российских спортсменов вынуждает смотреть в сторону Китайской Народной Республики, стран БРИКС и ШОС.

Вчера всеобщее внимание на ПМЭФ – 2023 привлекла к себе ещё одна Олимпийская чемпионка – Алина Загитова.