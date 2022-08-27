Семьи шахтеров, застрявших под землей в Мексике, отвергают новую стратегию спасения

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в пятницу, что семьи десяти шахтеров, застрявших под землей в Мексике с начала августа, отвергли новую стратегию спасения, предложенную правительством.
По словам Лопеса Обрадора, предложение, предполагающее прокладку туннеля под землей, было отклонено из-за того, что оно отнимет много времени.
Шахта Эль-Пинабете в Коауиле, Мексика, обрушилась 3 августа. Спасателям удалось извлечь пять человек, но десять остаются заблокированными в затопленных шахтах.
С тех пор не было никаких известных признаков жизни или контактов с пропавшими шахтерами.
Обрадор сказал, что хотел бы, чтобы семьи жертв участвовали в стратегии спасения, поскольку решения принимались более чем через три недели после начала саги.
На вопрос, предлагало ли семьям компенсацию от правительства, Лопес Обрадор не стал отрицать возможность выплаты.
«Сейчас самое главное — спасение. Компенсация, конечно, есть, но не в этом дело», — сказал он.
Лопес Обрадор добавил, что на столе переговоров находятся усилия по спасению шахтеров и компенсации их семьям. «Мы ищем, какой вариант лучше. И инструкция в том, что мы не сдаемся», — сказал он.
Координатор гражданской защиты Мексики Лаура Веласкес заявила, что глубина воды в многочисленных затопленных стволах шахты была высокой и достигала 31 метра (101 фута).
Усилия спасателей по осушению шахты помогли снизить уровень воды в целом — до тех пор, пока в результате прорыва в соседней шахте вода не хлынула обратно.