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Семьи шахтеров, застрявших под землей в Мексике, отвергают новую стратегию спасения

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Семьи шахтеров, застрявших под землей в Мексике, отвергают новую стратегию спасения

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в пятницу, что семьи десяти шахтеров, застрявших под землей в Мексике с начала августа, отвергли новую стратегию спасения, предложенную правительством.
По словам Лопеса Обрадора, предложение, предполагающее прокладку туннеля под землей, было отклонено из-за того, что оно отнимет много времени.
Шахта Эль-Пинабете в Коауиле, Мексика, обрушилась 3 августа. Спасателям удалось извлечь пять человек, но десять остаются заблокированными в затопленных шахтах.

С тех пор не было никаких известных признаков жизни или контактов с пропавшими шахтерами.

Обрадор сказал, что хотел бы, чтобы семьи жертв участвовали в стратегии спасения, поскольку решения принимались более чем через три недели после начала саги.

«Я дал указание (спасателям) сообщить семьям, и... они не согласились. Дело не в том, что они не хотят, чтобы они спасали своих родственников; им кажется, что прошло много времени», — сказал Лопес Обрадор в пятницу.

На вопрос, предлагало ли семьям компенсацию от правительства, Лопес Обрадор не стал отрицать возможность выплаты.

«Сейчас самое главное — спасение. Компенсация, конечно, есть, но не в этом дело», — сказал он.

Лопес Обрадор добавил, что на столе переговоров находятся усилия по спасению шахтеров и компенсации их семьям. «Мы ищем, какой вариант лучше. И инструкция в том, что мы не сдаемся», — сказал он.

Координатор гражданской защиты Мексики Лаура Веласкес заявила, что глубина воды в многочисленных затопленных стволах шахты была высокой и достигала 31 метра (101 фута).

Усилия спасателей по осушению шахты помогли снизить уровень воды в целом — до тех пор, пока в результате прорыва в соседней шахте вода не хлынула обратно.

«К сожалению, нам до сих пор не удалось спасти горняков... прогресс уже был, но вот незадача — в соседней шахте открылась очередная дыра, которая была затоплена, и уровень воды снова поднялся», Лопес Обрадор сказал в то время.
Источник: CNN
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