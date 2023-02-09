Петербургский росгвардеец стал чемпионом России по греко-римской борьбе

Военнослужащий Северо-Западного округа Росгвардии прапорщик Александр Комаров завоевал золотую медаль на Чемпионате России по греко-римской борьбе, который завершился в Уфе.

В весовой категории 87 кг Александр Комаров победил в решающем поединке Милада Алирзаева — 7:5.

Александр Комаров родился в 1999 г. в Санкт-Петербурге, пятикратный победитель первенств Мира, победитель Всероссийских чемпионатов, проходит военную службу в Северо-Западном округе Росгвардии, является борцом греко-римского стиля.