Военнослужащий Северо-Западного округа Росгвардии прапорщик Александр Комаров завоевал золотую медаль на Чемпионате России по греко-римской борьбе, который завершился в Уфе.
В весовой категории 87 кг Александр Комаров победил в решающем поединке Милада Алирзаева — 7:5.
Александр Комаров родился в 1999 г. в Санкт-Петербурге, пятикратный победитель первенств Мира, победитель Всероссийских чемпионатов, проходит военную службу в Северо-Западном округе Росгвардии, является борцом греко-римского стиля.
Петербургский росгвардеец стал Чемпионом России по греко-римской борьбе
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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
Петербургский росгвардеец стал Чемпионом России по греко-римской борьбе
Военнослужащий Северо-Западного округа Росгвардии прапорщик Александр Комаров завоевал золотую медаль на Чемпионате России по греко-римской борьбе, который завершился в Уфе.
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