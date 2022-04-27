ента новостей

19:07
Мост через Свирь разведут для проведения технического обслуживания
17:08
Петербургский росгвардеец стал чемпионом России по греко-римской борьбе
15:44
На трассе А-114 в Ленобласти будет организовано реверсивное движение
15:13
В центре Петербурга появилась инсталляция, посвящённая импортозамещению
14:51
В Ленобласти зазвучит национальная музыка Карелии
12:31
«Манчестер Сити» и «Реал» разыграли классический матч Лиги чемпионов
11:59
В партии бразильского кофе Россельхознадзор выявил семена опасного сорного растения
11:42
Масштабный проект команды «Невский баталист» начинают свою работу в Пятом павильоне «Ленфильма»
11:15
Буланова уезжать не собирается
10:16
Бизнес снова поддерживают
09:23
Три учителя из Китая и водитель погибли в результате теракта в Пакистане
09:16
В Ленобласти иномарка сбила переходившего дорогу восьмилетнего мальчика
07:24
Замозанятые получают «портфель»
19:41
Парадный расчет Росгвардии принял участие в первой тренировке Парада Победы на Дворцовой площади
19:39
Инклюзивный отдел Русского музея открывает новый сезон и представляет свою мультипликационную студию
19:35
В конкурсе «Учителе года» примут участие педагоги из Ленобалсти
18:00
Петербуржцы жалуются, что вынуждены стоять в очередях на маршрутки
17:04
В Корабелке завершился межфакультетский фестиваль «Весна на Лоцманской»
16:40
В Ленобласти подведены итоги оперативно-профилактической операции «Дети России-2022»
14:45
На трассе А-120 в Ленобласти введут реверсивное движение
13:53
В Ленобласти "Шкода" столкнулась со скорой помощью
13:42
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки почти 11 миллионов рублей
13:32
В Петербурге школьница выбросилась в окно 5-го этажа
13:15
Кинофестиваль ISAFF., впервые в Санкт-Петербурге
11:45
Волонтеры Победы Санкт-Петербурга раздадут Георгиевские ленточки
11:35
В Петербурге и Ленобласти сотрудники ДПС провели рейды под названием «Нетрезвый водитель»
10:17
В Ленобласти аферисты выманили у 95-летней пенсионерки 870 тысяч рублей
10:12
Клещи проснулись
09:49
На юге КАД произошло смертельное ДТП
09:26
Выплаты увеличат
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Петербургский росгвардеец стал чемпионом России по греко-римской борьбе

Петербургский росгвардеец стал чемпионом России по греко-римской борьбе

0
42
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Росгвардия
Петербургский росгвардеец стал чемпионом России по греко-римской борьбе

На первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет, завершившемся во Владивостоке, старший инструктор по физической подготовке и спорту спортивной команды при управлении Северо-Западного округа Росгвардии прапорщик Александр Комаров одержал победу в весовой категории до 87 кг. Бои проходили в пяти весовых категориях. В финале первенства России Комаров встретился с Савелием Борисовым из Воронежа и завоевал 4 балла.
Александр Комаров родился в 1999 г. в Санкт-Петербурге, проходит военную службу в Северо-Западном округе Росгвардии, является борцом греко-римского стиля.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-11-2021, 14:14
Петербургский росгвардеец Александр Комаров завоевал золото на первенстве мира в Белграде
20-09-2016, 11:52
Петербуржцы выиграли 2 медали на первенстве мира по спортивной борьбе
17-11-2021, 12:30
Росгвардеец Кирилл Антюх победил на первом этапе Кубка Европы по бобслею
14-01-2022, 12:09
Военнослужащие приняли присягу в 33-й бригаде оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии
1-04-2022, 14:03
В Санкт-Петербурге росгвардейцы приступили к подготовке к военному параду
21-07-2021, 16:24
Более 100 лейтенантов-выпускников пополнят части Северо-Западного округа Росгвардии

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
85
Сегодня, 09:16
В Ленобласти иномарка сбила переходившего дорогу восьмилетнего мальчика
0
95
Вчера, 13:53
В Ленобласти "Шкода" столкнулась со скорой помощью
0
89
Вчера, 09:49
На юге КАД произошло смертельное ДТП
0
190
23-04-2022, 10:48
В Ленобласти иномарка сбила школьника на велосипеде
Наверх