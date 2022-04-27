Петербургский росгвардеец стал чемпионом России по греко-римской борьбе

На первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет, завершившемся во Владивостоке, старший инструктор по физической подготовке и спорту спортивной команды при управлении Северо-Западного округа Росгвардии прапорщик Александр Комаров одержал победу в весовой категории до 87 кг. Бои проходили в пяти весовых категориях. В финале первенства России Комаров встретился с Савелием Борисовым из Воронежа и завоевал 4 балла.

Александр Комаров родился в 1999 г. в Санкт-Петербурге, проходит военную службу в Северо-Западном округе Росгвардии, является борцом греко-римского стиля.