ЦСКА разгромил «Оренбург», «Локомотив» забил пять безответных мячей «Ахмату» и скандальное поражение махачкалинского «Динамо» – так завершился 3-й тур РПЛ

«Питерец.ру» может назвать завершившийся в воскресенье 3-й тур чемпионата России по футболу туром разгромных побед. Всё началось с разгрома, учинённого «Зенитом» «Ростову» (5:0). ЦСКА не упустил случая порадовать свою торсиду, выиграв матч у «Оренбурга» со счётом 5:1. Армейскому защитнику Игорю Дивееву понравилось забивать: если в прошлом туре он отправил в ворота «Пари НН» один мяч, то оренбуржцам «отгрузил» два. после этой победы набрал 7 очков и расположился сразу вслед за лидерами таблицы РПЛ – ещё не терявшими очков в этом чемпионате «Зенитом» и столичным «Динамо».

Другое «Динамо» – махачкалинское – после двух ничьих (с «Химками» и «Краснодаром») на этот раз проиграло дома «Пари НН». СМИ по горячим следам привели сразу несколько спорных эпизодов (матч судил петербуржец Ян Бобровский). Нижегородцы сумели вырвать победу в гостях после удаления в составе динамовцев: на 82-й минуте отличился Калинский, итог – 1:0 в пользу команды Саши Илича.

Не увидели зрители забитых мячей во встрече «Факела» и «Краснодара»: можно поздравить с «сухарями» вратарей обеих команд – Александра Беленова и Станислава Агкацева.

А вот «Локомотив» в первых двух турах забивал по три мяча, а в ворота «Ахмата» влетело сразу пять.