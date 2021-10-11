Карпину снова везёт? Россия победила в Мариборе, а Хорватия потеряла 2 очка

«Питерец.ру» предполагает, что в победу российской сборной в Мариборе верилось значительно сильнее, чем в подвиг словаков. А как иначе назвать гостевую ничью с хорватами, ведь команде Луки Модрича победа была значительно нужнее. Да и сам Модрич сделал всё, что мог – сам забил гол со штрафного, но этого взятия ворот Родака хватило лишь для ничьей (2:2).

Российская сборная умело воспользовалась осечкой главного конкурента в борьбе за первое место в отборочной группе. До этого лидировали именно хорваты, опережавшие команду Валерия Карпина по разнице мячей. Но теперь россияне впереди на 2 очка, и в заключительном туре в Сплите Карпина устроит ничья.

Самым эффектным в победе в гостях над Словенией был даже не победный гол Георгия Джикия, а очередной ляп Фёдора Смолова. Счёт после перерыва был 2:1 в пользу нашей команды (сначала забили Дивеев и Джикия, затем отличился словенец Иличич). Российской сборной удалась хорошая контратака, но Смолов решил не просто забить одному из лучших вратарей мира Облаку из мадридского «Атлетико», а сделать это по-особенному. В итоге Фёдор не смог даже толком ударить из выгодной позиции.