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Питерец.ру » Спорт » «Динамо» разгромило «Арсенал» и стало главным преследователем «Зенита» в чемпионате России по футболу

«Динамо» разгромило «Арсенал» и стало главным преследователем «Зенита» в чемпионате России по футболу

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
«Бело-голубые» быстро оправились после крупного поражения в Санкт-Петербурге.  

1:4 в матче с «Зенитом» 29 октября наверняка уже не кажутся болельщикам московского «Динамо» катастрофой. Команда Сандро Шварца смогла одержать две победы подряд и закрепилась на втором месте в таблице РПЛ. В 15-м туре динамовцы победили тульский «Арсенал» с таким же счётом, с каким расправился над нижегородцами «Зенит» – 5:1. Если у «Зенита» хет-трик удался Артёму Дзюбе, то в матче с туляками дубль оформил динамовец Вячеслав Грулёв. По итогам первого круга «Зенит» набрал 33 очка (10 побед, 3 ничьи и 2 поражения), у «Динамо» – 29 (9–2–4).

«Питерец.ру» заметил, что идущие следом за «Зенитом» и «Динамо» команды синхронно проиграли. «Сочи» не справилось с «Рубином», а «Локомотив» Маркуся Гисдоля уступил дома «Тереку» (1:2, победный мяч у гостей забил Полярус). Сочинцы теперь отстают от команды Сергея Семака на 6 очков, а железнодорожники – на 8. «Краснодар» и ЦСКА набрали по 24 очка и занимают соответственно пятую и шестую строчки в турнирной таблице. А вот поклонникам «Спартака» лучше пока в таблицу вообще не смотреть.

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