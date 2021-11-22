«Динамо» разгромило «Арсенал» и стало главным преследователем «Зенита» в чемпионате России по футболу

1:4 в матче с «Зенитом» 29 октября наверняка уже не кажутся болельщикам московского «Динамо» катастрофой. Команда Сандро Шварца смогла одержать две победы подряд и закрепилась на втором месте в таблице РПЛ. В 15-м туре динамовцы победили тульский «Арсенал» с таким же счётом, с каким расправился над нижегородцами «Зенит» – 5:1. Если у «Зенита» хет-трик удался Артёму Дзюбе, то в матче с туляками дубль оформил динамовец Вячеслав Грулёв. По итогам первого круга «Зенит» набрал 33 очка (10 побед, 3 ничьи и 2 поражения), у «Динамо» – 29 (9–2–4).

«Питерец.ру» заметил, что идущие следом за «Зенитом» и «Динамо» команды синхронно проиграли. «Сочи» не справилось с «Рубином», а «Локомотив» Маркуся Гисдоля уступил дома «Тереку» (1:2, победный мяч у гостей забил Полярус). Сочинцы теперь отстают от команды Сергея Семака на 6 очков, а железнодорожники – на 8. «Краснодар» и ЦСКА набрали по 24 очка и занимают соответственно пятую и шестую строчки в турнирной таблице. А вот поклонникам «Спартака» лучше пока в таблицу вообще не смотреть.