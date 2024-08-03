Баскебол на Олимпиаде – 2024: Испания проиграла Канаде и едет домой, Германия растоптала Францию, Бразилия близка к плей-офф

«Питерец.ру» не ожидал провала сборной Испании на Олимпиаде, к тому же коллектив Серджио Скариоло во 2-м туре сумел добиться победы над греками с Яннисом Адетокумбо в составе. На фоне победы эллинов над Австралией (77:71) испанцы играли с канадской командой, имевшей статус фаворита.

В стартовой пятёрке «Кленовых Листьев» вышли Гилджес-Александер, Барретт, Донт, Брукс и Пауэлл, испанцы начали матч с сочетания Абринеса, Брауна, Альдамы, Лопеса-Аростеги и Эрнангомеса. После равной первой партии (19:19) канадцы совершили рывок перед большим перерывом, когда забарахлила испанская защита. Пытаясь нейтрализовать Гилджеса-Александера, Скариоло не учёл вариативности канадской атаки, итог – 19:30 во второй четверти и «-11» для испанцев перед началом третьего отрезка встречи. Итог матча – 88:85 в пользу сборной Канады, которая выиграла все три матча на первом этапе. Вторыми в группе стали австралийцы, третьими – греки.

Виктор Вембаньяма (на фото) не сумел помочь сборной Франции избежать поражения в матче с чемпионами мира – сборной Германии. Форвард «Сан-Антонио» набрал в этой игре 14 очков и сделал 12 подборов (дабл-дабл), но борьбы не получилось – 85:71 в пользу немцев. В ещё одном матче Бразилия победила Японию (102:84).