Баскетбол на Олимпиаде – 2024: дабл-дабл Адетокумбо не помог Греции в матче с Испанией, сейчас играют Австралия и Канада

Парижская Олимпиада продолжается, и «Питерец.ру» наблюдает за одним из наиболее интересных событий любого подобного соревнования – баскетбольным турниром. Сборные Греции и Испании начали с поражений, поэтому очная встреча команд Василиса Спанулиса и Серджио Скариоло обретала характер битвы за место в плей-офф.

По составу греки выглядели предпочтительнее: звезды, равной форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокумбо у пиренейской команды нет. Адетокумбо дважды получал приз MVP регулярного сезона НБА и один раз становился самым ценным игроком плей-офф. Присутствовали в составе греков и другие известные в мире баскетбола имена – Ник Калатес, Костас Папаниколау и так и не перешедший в «Зенит» в это межсезонье Георгиос Папаяннис.

Игра получилась упорной: во второй четверти доминировали испанцы, в третьей – греки. Адетокумбо старался как мог (за весь матч лидер баскетбольной Эллады набрал 27 очков и сделал 11 подборов), но не забил решающий дальний бросок в концовке. Испания выиграла со счётом 84:77, самым результативным у победителей стал Санти Альдама (19 очков). Греки осели на дне группы А и теперь обязаны обыгрывать австралийцев 2 августа.

Австралия сейчас играет с Канадой и ведёт к большому перерыву со счётом 49:45.



