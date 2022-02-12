Иван Федотов начал пропускать на Олимпиаде, и сборная России проиграла в овертайме

После первой победы над Швейцарией в ультраоборонительном хоккее (1:0) последовал второй подряд «сухой» матч голкипера сборной России Ивана Федотова, которому не смогли забить датчане. Вторую игру россияне выиграли более уверенно – 2:0, но критика рисунка игры коллектива Жамнова только усилилась. Однако попытка сыграть в открытый хоккей со сборной Чехии привела к поражению в овертайме с по-настоящему хоккейным счётом 5:6, да ещё и Федотов перевыполнил план по пропущенным шайбам. К тому же голкипер ЦСКА потерял имидж «Великой Китайской стены».

«Питерец.ру» считает антигероем матча вовсе не Федотова, а защитника Дмитрия Воронкова. Хоккеист «Ак Барса» не промахнулся локтем по голове Седлака, итог – матч-штраф и пять минут в меньшинстве без права выхода игрока после пропущенной шайбы. При счёте 2:1 в пользу «команды ОКР» Воронков схлопотал «5+20», и чехи усилиями Крейчи и Шпачека сумели выйти вперёд перед вторым перерывом. Получив два «гола в раздевалку», наша команда пропустила снова, но 2:4 удалось превратить в 5:4 (отличились Семёнов, Грицюк и Чибисов). Но Гика сравнял счёт, а в овертайме всё решило удаление Никишина.